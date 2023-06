FBI pakt nazi op die in de voetsporen van Breivik wilde treden

De FBI heeft een inwoner van Michigan gearresteerd die ervan wordt verdacht een aanslag op een synagoge voorbereid te hebben.

De verdachte, Seann Patrick Pietila, besprak zijn plannen op Instagram. Blijkbaar dacht hij dat anoniem te kunnen doen. Foutje.

Tijdens een huiszoeking in de woning van Pietila vond de FBI diverse vuurwapens, materiaal om bommen te maken, messen en een nazivlag. Op zijn telefoon vonden de federale agenten een aantekening over Shaarey Zedek, een synagoge in East Lansing in Michigan, vergezeld van de datum 15 maart 2024. Tarrant pleegde zijn aanslag op 15 maart 2019, de door Pietila genoemde datum is dan ook vast geen toeval.

Pietila bewonderde Breivik en Brenton Tarrant, de fascistische terrorist die in 2019 in Nieuw-Zeeland 51 moslims doodschoot. Blijkbaar was hij van plan in hun voetsporen te treden. Hij is inmiddels voorgeleid.

Bron: CBS Detroit

Uitgelichte afbeelding: Wake voor de slachtoffers van Brenton Tarrant in Wellington, NZ – By Kristina Hoeppner – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77414227