FBI-informant aangeklaagd wegens desinformatie in onderzoek Biden

In pogingen hun eigen partijleider en topkandidaat relatief wat minder ongelooflijk corrupt en crimineel te doen schijnen, hebben de Republikeinen sinds ze de meerderheid in het Huis wonnen verwoede pogingen gedaan ook Joe Biden te compromitteren. Daarbij richten ze zich vooral op vermeende corruptiepraktijken van Joe Biden en zijn zoon Hunter, die een tijd voor een Oekraïense energieholding, Burisma geheten, heeft gewerkt.

Hunter Biden zou het contact met zijn vader, toen nog vice-president, bij Burisma te gelde hebben gemaakt, en Joe Biden zou hier ook vanaf geweten hebben. Sinds enige tijd zijn de Republikeinen dan ook een impeachmentonderzoek naar Biden begonnen. Attorney General Merrick Garland, nooit te beroerd om de Republikeinen zoveel mogelijk terwille te zijn om maar toch maar vooral zijn heilige neutrale imago te kunnen handhaven, stelde al eerder een Special Counsel aan, David Weiss (door Trump als top-US-Attorney aangesteld maar gehandhaafd door Merrick Garland), om specifiek de handelingen van Hunter Biden te onderzoeken.

Laatst merkte iemand trouwens op dat die Special Counsels vrijwel altijd Republikeinen zijn. Onder Republikeinse presidenten natuurlijk om die reden, maar Democratische regeringen menen zich voortdurend overdreven eerlijk en neutraal op te moeten stellen, ook als ze met het stel fascisten te maken hebben waartoe de Republikeinse Partij verworden is. En dan krijg je dus ook zo’n klootzak als die Robert Hur laatst, een door Garland aangestelde Republikein, die volkomen onnodig president Biden afbrandde in het verslag van zijn onderzoek waaruit nota bene bleek dat Biden geen documenten opzettelijk verborgen had. Garland schijnt hiervoor behoorlijk op zijn falie gehad te hebben van het Witte Huis.

Maar goed, deze David Weiss dus heeft nu zèlf een informant van de FBI binnen zijn onderzoek, ene Alexander Smirnov, aangeklaagd voor het verstrekken van desinformatie, bewust bedoeld om de Bidens te beschadigen. De ‘feiten’ die deze informant aandroeg waren van substantieel belang voor het gehele onderzoek:

Smirnov’s account was critical to Republicans’ impeachment inquiry into the president.

“This is the biggest political corruption scandal, not only in my lifetime, but I would say the past 100 years,” Rep. Elise Stefanik, R-N.Y., chair of the House Republican Conference, told “Fox & Friends” in June of what Republicans had termed the “Biden bribery scheme.”

But according to the indictment, Smirnov’s claims to the FBI, which he first made in June 2020, “were fabrications,” and, in truth, he only “had contact with executives from Burisma in 2017,” when Joe Biden had left office as vice president and “had no ability” to influence U.S. policy. (NBC News)