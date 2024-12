Fascistengroet(?) in Italiaans voetbalstadion

Een merkwaardige scène in het stadion van de Italiaanse voetbalclub Juve Stabia. De achterkleinzoon van Mussolini (no kidding) scoort een doelpunt voor de club, wat leidt tot een opmerkelijke reactie van de supporters:

Romano Benito Floriani Mussolini 🇮🇹(2003), the great grandson of Benito Mussolini, scored what would prove to be the winner for Juve Stabia in Serie B today… And you won’t believe how the fans celebrated the right wing-back’s goal 😭💀 pic.twitter.com/8Kxs8BI4MB — Football Report (@FootballReprt) December 22, 2024



Vreemd, want de ultras van Juve Stabia staan niet bekend om hun extreemrechtse opvattingen. Integendeel zelfs: in de goede oude tijd wapperden er vlaggen met het portret van Che Guevara in het stadion. Che was weliswaar ook een zak hooi, maar zéker geen fascist. Er is nu natuurlijk een andere generatie actief in (en buiten) het stadion, maar dit is wel een héél opmerkelijke gedaantewisseling.

De Italiaanse voetbalbond is inmiddels een onderzoek begonnen naar het gedrag van de supporters. Het brengen van de fascistengroet is verboden in Italië, dus in theorie zou het gedrag van de supporters strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben voor de club. van de club.

Volgens de club is er niks aan de hand. Het verdacht veel op de klassieke fascistengroet lijkende gebaar van de supporters zou niet meer zijn dan “een teken van sportieve jubel voor hun favoriete team en het vertegenwoordigen van hun stad”. FWIW.

Uitgelichte afbeelding: voetbalstadion in Kroatië. Nee: het heeft niks te maken met Juve Stabia, maar er moet nou 1x een plaatje bij – By Freemyboi – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95864146