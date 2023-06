Fascisten vallen pro-LHBTI betogers aan in Californië

In Glendale, Californië heeft een groep fascisten pro-LHBTI betogers aangevallen. Het schoolbestuur moest stemmen over het benoemen van de maand juni tot ‘pride-maand’, een themamaand waarin speciaal aandacht wordt besteed aan de positie en emancipatie van mensen van de LHBTI gemeenschap. Juni is in de VS de LGBT Pride Month aangezien eind juni 1969 in New York de Stonewall-rellen plaatsvonden. Die worden in de VS gezien als het begin van de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap.

De LHBTI-gemeenschap komt in de VS steeds vaker onder vuur te liggen van extreemrechts, daat daarbij flink wordt aangemoedigd door Republikeinse politici en haatzaaiers als Matt Walsh op sociale media.

