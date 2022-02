Extreemrechtse terrorist Portland vervolgd voor poging tot moord

Benjamin Jeffrey Smith, de man die ervan wordt verdacht afgelopen zaterdag vijf deelnemers aan een BLM-betoging in Portland te hebben neergeschoten, wordt vervolgd wegens moord en poging tot moord. Bij de aanslag kwam de 60-jarige June Knightley om het leven. Vier andere mensen raakten gewond.

Een deelnemer aan de BLM-betoging die terugschoot zal niet worden vervolgd. Volgens het OM handelde hij uit zelfverdediging.

Smith ligt in het ziekenhuis. Volgens de laatste berichten is zijn toestand kritiek. Ook één van de slachtoffers ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Mogelijk zal ze nooit meer kunnen lopen.

Volgens het OM blijkt uit videobeelden dat Smith zonder enige aanleiding het vuur opende op de betogers:

“(Smith) approached the demonstration and confronted several of its participants, yelling at them and demanding they leave the area,” prosecutors wrote.

Video then allegedly shows the group telling Smith to “leave them alone and return home.”

“(Smith) responds by demanding they ‘make’ him leave and he approaches a participant aggressively, who pushes him back. (Smith) continues to yell at participants and a few moments later, (Smith) draws a handgun and fires at multiple people, striking five,” the prosecutors stated.

The shooting ended when a person with the group of demonstrators shot Smith in the “hip area,” critically wounding him.