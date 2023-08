Extreemrechtse populist wint voorverkiezingen in Argentinië

De extreemrechtse populist Javier Milei is als koploper uit de bus gekomen bij de voorverkiezingen in Argentinië. Milei kreeg 30% van de stemmen, veel meer dan de peilingen – die er dus weer eens flink naast zaten – voorspelden.

Het beste wat over de populariteit van Milei gezegd kan worden is dat de Argentijnen daadwerkelijk iets hebben om over te klagen. De inflatie in het land bedraagt 115%(!) en 40% van de bevolking bevindt zich inmiddels onder de armoedegrens. Nog steeds geen excuus om op een extreemdomrechtse populist te stemmen, maar in tegenstelling tot de verwende pubers die op BBB/PVV/AfD/VB stemmen kun je voor de keuze van de Argentijnen tenminste nog enig begrip opbrengen. Honger en wanhoop doen rare dingen met je.

Milei is een groot fan van Donald Trump. Hij wil de centrale bank afschaffen, de belastingen drastisch verlagen en van de dollar de officiële munt van het land maken. Als het aan Milei ligt gaan Argentijnen voortaan betalen voor gezondheidszorg. Geen geld om de dokter te betalen? No problem. Milei wil orgaanhandel legaliseren, dus je kunt altijd nog wat organen verkopen.

De drastische belastingverlagingen wil Milei financieren door de ministeries van Volksgezondheid, Onderwijs en Milieu af te schaffen. Volgens Milei doen die toch niks nuttigs, dus weg ermee. De ontslagen ambtenaren zoeken het maar uit.

Het is natuurlijk een oliedom en volstrekt asociaal programma, maar Trump en Bolsonaro hebben bewezen dat je ook met een idioot programma verkiezingen kunt winnen. Veel kiezers zijn idioot en/of kwaadaardig.

De centrumlinkse kandidaat Sergio Massa eindigde als tweede met 21% van de stemmen. De conservatieve kandidaat Patricia Bullrich moest het doen met 17%. Alle centrumlinkse kandidaten samen haalden 28% van de stemmen, de centrumrechtse 27%.

Zoals het nu lijkt zal geen enkele kandidaat tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in oktober de vereiste 50% van de stemmen halen. In dat geval volgt er een tweede ronde.

