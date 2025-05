Extreemrechtse hooligans trekken spoor van vernieling door Brusselse volkswijk

Een groep extreemrechtse hooligans van Club Brugge heeft afgelopen zondag flink huis gehouden in de Brusselse wijk Molenbeek. Voorafgaand aan de wedstrijd van Club tegen Anderlecht trokken de hooligans een spoor van vernieling door de wijk. Daarbij werd tenminste één winkel vakkundig gesloopt, werden alom vernielingen aangericht en raakten diverse mensen gewond.

Een groep jongeren uit Molenbeek ging als reactie op jacht naar supporters van Club Brugge. Ook daarbij raakten diverse mensen gewond. De overgrote meerderheid van die supporters had niets met de slooptocht van de hooligans te maken.

Molenbeek is een volkswijk waar veel migranten wonen. De wijk en haar inwoners zijn dan ook een favoriet haatobject van extreemrechts. Uiteraard grepen de usual suspects gisteren weer hun kans op Twitter/X, meestal zonder te vermelden dat er écht wel iets aan de reactie van de jongeren uit Molenbeek vooraf was gegaan. Zoals Bart Eeckhout terecht opmerkt in De Morgen: Dit was een geplande racistische raid met geweld tegen een volkswijk waar veel migranten wonen. Dat is blijkbaar iets wat veel mensen niet willen horen of lezen. Wat uiteraard de reactie van de jongeren uit de wijk niet rechtvaardigt, voordat iemand dáár weer over begint te zeuren. Die reactie was óók weerzinwekkend.

Bij Club weet men uiteraard precies wie er deel uitmaken van het gewelddadige, extreemrechtse deel van de harde kern, maar de club laat het vooral bij het uitkramen van platitudes en holle spijtbetuigingen. Echte maatregelen wil – of durft – men niet te nemen, een verschijnsel waar we ook in Nederland niet onbekend mee zijn.

Tijd om hard in te grijpen, en dan hoeven we niet meteen te denken aan traangas en gummiknuppels. Een flink deel van de gewelddadige harde kern heeft een stadionverbod, maar dat wordt in de praktijk niet gehandhaafd. Een meldingsplicht bij het politiebureau tijdens de wedstrijduren zou al helpen om de ergste excessen te voorkomen, iets wat ook de burgemeester van Brussel gisteren bepleitte.

Uitgelichte afbeelding: Door Michielverbeek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47753312