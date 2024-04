Een extreemrechtse bijeenkomst in Brussel mag tóch doorgaan. De bijeenkomst werd gisteren verboden door de burgemeester van de Brusselse deelgemeente Sint-Joost-ten-Node, maar dat verbod werd vannacht(!) door de hoogste administratieve rechtbank van België ongedaan gemaakt. Volgens de rechtbank is het verbod in strijd met het grondrecht op vrijheid van vergadering.

Burgemeester Emir Kir beweerde dat hij het verbod had uitgevaardigd omdat hij de openbare veiligheid niet kon garanderen, maar kwam daar later op terug. Kir is nou niet meteen een onbesproken blad. Hij werd in 2020 uit de Parti Socialiste gegooid omdat de partij hem verdacht van banden met de fascistische knokploeg Grijze Wolven.

De bijeenkomst wordt bijgewoond door een aantal knetterrechtse politici, waaronder Victor Orbán, Nigel Farage en Suella Braverman. Ook Eric Zemmour zou gisteren in Brussel spreken, maar hem werd de toegang geweigerd door de politie. Vandaag staat een toespraak van Victor Orbaá op het programma. Of Zemmour alsnog een optreden mag verzorgen is niet bekend.

De Belgische premier De Croo (Open Vld) heeft op Twitter/X flink uitgehaald naar Kir:

What happened at the Claridge today is unacceptable. Municipal autonomy is a cornerstone of our democracy but can never overrule the Belgian constitution guaranteeing the freedom of speech and peaceful assembly since 1830. Banning political meetings is unconstitutional.Full stop. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) April 16, 2024



Ook de Britse premier Sunak en – uiteraard – de Italiaanse (cryptofascistische) premier Meloni hebben zich solidair verklaard met de organisatoren van de bijeenkomst.

Op sociale media hangen de rechtsgekkies al de hele dag het slachtoffer uit. Dankzij burgemeester Kir kunnen ze zichzelf presenteren als kampioenen van de VVMU, iets wat in de praktijk nóch Meloni, nóch Orbán, nóch Zemmour ook maar ene zak interesseert. Knap werk van de Brusselse burgervader.

