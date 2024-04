Burgemeester legt extreemrechtse bijeenkomst in Brussel stil

De burgemeester van de Brusselse deelgemeente Sint-Joost-ten-Node heeft een bijeenkomst van conservatieve nationalisten/extreemrechtse gekkies stil laten leggen. Op de bijeenkomst zouden naast hoofdgast Victor Órban ook Suella Braverman, Eric Zemmour en Nigel Farage hun opwachting maken.

Wat er precies aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Volgens Politico is de bijeenkomst ontbonden, maar Belgische media melden dat de politie voor de deur postgevat heeft en geen mensen meer binnen laat.

De bijeenkomst zou eerst plaatsvinden in het Sofitel-hotel op het Jourdanplein in Etterbeek. Daar zag men de bui gisteren al hangen, waarop men de organisatie vriendelijk verzocht het heil elders te zoeken. Vanochtend dacht men terecht te kunnen in het Claridge-hotel op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node. Dat was echter buiten burgemeester Emir Kir (PS) gerekend: “Extreemrechts is niet welkom, noch in Etterbeek, noch in Brussel-Stad, noch in Sint-Joost”.

Kir is zelf overigens evenmin van onbesproken gedrag. Hij was lid van de Parti Socialiste (PS), maar werd in 2020 uit de partij gezet omdat men hem verdacht van banden met de Grijze Wolven.

Uitgelichte afbeelding: Door Guus Van Bijk – De La commune de Saint-josse, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14782493