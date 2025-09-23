Extreemrechtse AfD nu grootste partij van Duitsland

Minder leuk nieuws uit Duitsland: volgens twee vandaag gepubliceerde peilingen is de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) inmiddels de grootste partij van het land.

In de laatste peiling van INSA voor Bild haalt de AfD 26% van de stemmen. De christendemocratische CDU blijft steken op 24,5%, terwijl coalitiepartner SPD niet verder komt dan een armzalige 15%. De Groenen en Die Linke komen beiden op 11%. Geen enkele andere partij haalt de kiesdrempel van 5%.

In een peiling van Forsa voor RTL haalt de AfD 27 procent van de stemmen. De CDU zou slechts 25 procent behalen. De SPD zou dalen tot 13 procent.

Een coalitie van AfD en CDU komt daarmee in zicht. De AfD wordt vooralsnog uitgesloten door de CDU, maar het is maar de vraag hoelang dat cordon sanitaire nog stand houdt.

