Extreemrechts wil Trump als nieuwe Spreker van het Huis van Afgevaardigden

Een stel extreemrechtse gekkies, waaronder Alex Jones en Steve Bannon, wil dat Donald Trump de opvolger van Kevin McCarthy wordt. Ook enkele Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden zeggen de benoeming van Trump tot Spreker te zullen steunen.

De hashtag #NominateTrump was gisteren trending op Twitter, wat er op wijst dat de MAGA-aanhang Trump maar wat graag als Speaker zou zien. Ook alcoholist Trump-bondgenoot Rudy Giuliani liet zich gisteren positief uit over het idee, evenals Marjorie ‘Jewish Space Laser’ Taylor Greene en Matt Gaetz, de man die McCarthy ten val bracht.

Formeel hoeft de Spreker geen lid te zijn van het HvA, dus in theorie zou Trump inderdaad benoemd kunnen worden. Het zou weliswaar een historisch unicum, maar in de VS is tegenwoordig alles mogelijk.

Erg waarschijnlijk lijkt het desondanks niet. Trump heeft al eens gezegd geen enkele belangstelling te hebben voor de functie van Spreker. Hij is er ook totaal ongeschikt voor, al kan men natuurlijk aanvoeren dat hij óók totaal ongeschikt was voor de functie van president.

