Extreemrechts kwaad op Remkes en BBB

Op de extreme rechtervleugel is men (voorspelbaar) niet zo blij met het stikstofrapport van Remkes. Naast de communisten Remkes en Rutte is ook verraadster Caroline van der Plas de gebeten hond:

Sinds de persco van #Remkes is Van der Plas helemaal om: ze noemt zijn rapport waarin staat dat boeren moeten worden onteigend “veelbelovend”. Een groter verraad is ondenkbaar. Juist nu, na deze oorlogsverklaring aan de agrarische sector, hebben de boeren onze steun nodig! #FVD pic.twitter.com/2sdIWqddMt — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) October 5, 2022



Lientje is inmiddels ook onderdeel van het kartel, zoveel is duidelijk.

Ook bij De Dagelijkse Sturmbannführer windt men zich in de gebruikelijke kinderlijke stijl hevig op over de boerenleidster: “Het is te walgelijk voor woorden, maar Caroline van der Plas (BBB) zei na de persconferentie van Johan Remkes dat ze eigenlijk een “beetje verliefd” op hem is. Oh ja, zijn rapport is hartstikke “veelbelovend.” Want jongens toch, de boeren kunnen hier best mee uit de voeten”.

Blijkbaar schrok Van der Plas van alle kritiek, want vandaag krabbelde ze (een beetje) terug. Ze is toch niet verliefd op Remkes en van gedwongen uitkoop (één van Remkes’ adviezen) kan geen sprake zijn:

En laat er geen misverstand over bestaan. Ons standpunt dat boeren niet gedwongen weg moeten worden gejaagd EN 2030 in de wet opnemen BLIJFT voor BBB onbespreekbaar. De mensen/partijen die anders beweren doen zelf geen moer voor de boer behalve roepen in de ruimte https://t.co/09BYHlU3ot — Caroline van der Plas (@lientje1967) October 5, 2022

Of het voldoende is om weer in genade aangenomen te worden is nog maar de vraag. De uithaal naar PVV, BVNL en FVD (‘roepers in de ruimte’), is in elk geval bij EJ Bron en de redactie van DDS volledig verkeerd gevallen.

Punt is natuurlijk dat Van der Plas na de volgende verkiezingen graag in de regering wil. Als ze zich net zo compromisloos opstelt als Wilders en Baudet kan ze dat gevoeglijk vergeten. Anderzijds kan ze het zich (althans voorlopig) ook niet veroorloven het radicalere deel van de eigen achterban tegen zich in het harnas te jagen. De komende maanden/jaren zal er veel gevraagd worden van Caroline’s evenwichtskunsten.

Uitgelichte afbeelding: Door Tweede Kamer – Sent to User:Vysotsky by MP Caroline van der Plas, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107579011