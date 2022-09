Extreemrechts hoaxt er weer vrolijk op los

Mocht je nog denken dat men er in PVV/FVD-kringen iets als een functionerend geweten op nahoudt: onderstaande hoax circuleert op Twitter. In het nepbericht wordt geclaimd dat de regering van plan is bij het intreden van werkloosheid van niet-statushouders een wachttijd van minimaal 24 maanden in te voeren. Die bezuiniging is bedoeld om een verhoging van de uitkering van statushouders met maar liefst 23% te financieren.



Twitteraar @eatlovepray21 is niet in zijn eerste leugen gestikt. Eerder kwam hij al met onderstaande hoaxes, uiteraard driftig geretweet door oppernazi Thierry Baudet.

Marginaal? Nou, nee. De tweet kreeg binnen 24 uur 800 retweets en 1000 likes. Mocht je niks van Twitter (willen) weten: voor een Nederlandse tweet zijn dat heel veel likes/retweets.

Met dank aan Peter Burger voor de screenshots. Volg hem ook op Twitter: @JPeterBurger.