Extreemrechts hoaxt er na klimaatmars weer flink op los

Het is inmiddels traditie na een klimaatmars: het rechtse plebs dat foto’s rondpompt over de rotzooi die de klimaatbetogers zogenaamd achter zouden hebben gelaten. Dat het onveranderlijk een heel ándere locatie betreft doet er in die kringen niet toe. Ook gisteren was het weer raak. Dat de klimaatmars in Rotterdam plaatsvond, belette het plebs niet foto’s te verspreiden van achtergelaten rotzooi bij de Arena in Amsterdam.

Voor de volledigheid even het bewijs dat het hier écht de Arena betreft:

Er valt uiteraard nog veel meer te lachen om de reacties uit extreemrechtse hoek. Zo liep er iemand rond met een Palestijnse vlag, wat weer veel voorspelbaar gekrijs opleverde over ‘antisemitisme’.

Ook een spandoek met de leus ‘White Supremacy kills people & planet’ leidde tot grote verontwaardiging. Bizarre leus, wat mij betreft – ik dacht dat het kapitalisme dat deed – maar met ‘anti-wit racisme’ heeft het natuurlijk niks te maken. In extreemdomrechtse kringen denkt men daar echter heel anders over:

Benoem je wel even de linksextremisten, het antisemitisme en het anti-blank racisme tijdens de #Klimaatmars? pic.twitter.com/pgoOX467Yq — Benjamin Ben (@Benjamin___Ben) June 20, 2022



Lachen uiteraard, maar het effect moet niet onderschat worden. Deze hoaxes verschijnen niet alleen op Twitter – waar mensen nog gecorrigeerd worden – maar ook op fascistische haatblogs als EJ Bron, waar iedereen het voor zoete koek slikt.