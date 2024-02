Extinction Rebellion verwacht op zaterdag 3 februari duizenden mensen bij A12-blokkade

72% van Nederland wil een eind aan de jaarlijks €39,7 – €46,4 miljard euro fossiele subsidie[1].

Op zaterdag 3 februari vanaf 12:00 uur breidt Extinction Rebellion haar acties uit naar de rest van Den Haag. Demonstranten lopen vanaf meerdere plekken in de stad in protestmarsen op de openbare weg. Vanaf 13:00 uur komen ze samen in een A12-blokkade op de gebruikelijke plek. De eis: een directe stop op alle fossiele subsidies. Deze eis wordt in een brandbrief ondersteund door 52.000 bezorgde burgers en 325 organisaties waaronder pensioenfondsen ABP en PME, vakbond FNV, MVO Nederland, Oxfam Novib en Cordaid. De brandbrief is afgelopen dinsdag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Woordvoerder Joost Thus: “2023 is het warmste jaar ooit gemeten, met wereldwijd 30% meer doden door klimaatrampen dan in 2022[2]. Overal ter wereld en vooral in het Mondiale Zuiden worden mensen geraakt door de klimaat- en ecologische crisis: 132.000 gezinnen in Mozambique verloren hun huis door hevige regen en overstromingen. In Mexico werden de huizen van ruim 320.000 families vernield en beschadigd door storm Otis.[3] En de Amazone in Brazilië stond in september 6 meter lager dan doorgaans in dezelfde maand en zorgde ervoor dat 500.000 mensen van inheemse stammen getroffen werden.[4] Daarom blokkeren we op 3 februari de A12 opnieuw om een eind aan de fossiele subsidies te eisen.”

A12-blokkade gesteund door 200 organisaties

Op zaterdag 3 februari blokkeert Extinction Rebellion voor de 36e keer de A12. Met duizenden mensen op en rond de A12. De demonstranten in de A12 Support Demonstratie worden gesteund door 200 organisaties, waaronder Urgenda, Greenpeace, Milieudefensie, CARE, PAX en Fossielvrij. Om 13:00 uur komen alle protestmarsen samen aan het begin van de A12 naast het Malieveld en start de blokkade met een optreden van een klassiek orkest.

Overheid komt afspraken niet na

De Nederlandse regering kiest ervoor om de wereldwijde klimaatcrisis te blijven voeden door jaarlijks €39,7 – €46,4 miljard aan fossiele subsidies te verstrekken. Nederland heeft al in 2009 internationale afspraken gemaakt om subsidies voor fossiele brandstoffen voor 2020 uit te bannen[5]. En na 35 A12-blokkades stemden in oktober 2023 118 van de 150 Tweede Kamerleden vóór het opstellen van scenario’s voor de afbouw van de fossiele subsidies. De afspraak om deze voor het kerstreces op te stellen, werd niet nagekomen. De Eerste Kamer stemde in december zelfs tegen een wetsvoorstel om twee fossiele subsidies af te schaffen.[6] De overheid neemt haar tijd, terwijl wereldwijd miljoenen mensen getroffen worden door klimaatonrecht.

Fossiele subsidies leiden tot klimaatonrecht

“Shift subsidies away from fossil fuels to protect the poor and most vulnerable people and communities,[8]” aldus António Guterres, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Fossiele subsidies zorgen voor wereldwijd klimaatonrecht en vergroten de verschillen tussen arm en rijk over de hele wereld en in het bijzonder in het mondiale zuiden. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt door dit beleid aangemoedigd en de transitie naar hernieuwbare energie juist ontmoedigt. Met miljoenen slachtoffers van overstromingen, droogte, hitte, bosbranden en andere natuurrampen tot gevolg. En ook in Nederland zorgen de fossiele subsidies voor onrecht, doordat de overheid tientallen miljarden aan belastinggeld misloopt. Geld dat daardoor niet besteed kan worden aan zaken die voor de gewone mensen essentieel zijn, waaronder zorg, wonen, onderwijs, energie en openbaar vervoer.

