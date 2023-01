Extinction Rebellion stopt (voorlopig) met weg- en vliegveldblokkades

Extinction Rebellion stopt voorlopig met acties zoals wegblokkades die voor overlast zorgen (disruptive tactics).

WE QUIT! Our #NewYearsResolution is to halt our tactics of public disruption. Instead, we call on everyone to help us disrupt our corrupt government.#ChooseYourFuture & join us: 21 April, Parliament. pic.twitter.com/FZlCeaHj4F — Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) January 1, 2023



In een verklaring op de site van XR geeft de actiegroep impliciet toe dat de tot op heden gebruikte strategie (te) weinig heeft opgeleverd: “With XR’s position in the environmental space comes a responsibility to deliver an effective strategy for change”.

De acties van XR leverden veel spektakel op (en massa-arrestaties), maar weinig begrip of sympathie bij het publiek. Volgens een peiling van YouGov staat slechts één op de vijf Britten positief tegenover XR. Eén op de drie Britten heeft een hekel aan (dislikes) de organisatie. Je hoeft natuurlijk geen Sherlock Holmes te heten om je te realiseren dat die afkeer samenhangt met acties die voor veel overlast zorgen, zoals wegblokkades.

Aan het regeringsbeleid hebben de acties ook niks veranderd. Het pleit voor XR dat men zich dat realiseert. De groep wil de acties nu richten op politici die “hun macht misbruiken” om de fossiele industrie te faciliteren: “What’s needed now most is to disrupt the abuse of power and imbalance”.

XR wil nu op 21 april met 100.000(!) mensen het Lagerhuis omsingelen. Dat is behoorlijk ambitieus en de vraag is natuurlijk in hoeverre dat een realistisch streven is. XR lijkt te hopen op een bondgenootschap met vakbonden en andere actiegroepen:

With a winter of increasing discontent upon us, the repeated failures of COP (insert number here) and no end to political dysfunction in sight – people are desperate for change and can’t afford anything else. It’s no surprise that across almost every sector, unions are re-energised and strikes are taking place. There is something universal about the need for fair and dignified working conditions – part of the nation lifting up together and demanding new direction.

De nieuwe tactiek is natuurlijk ook ingegeven door de Police, Crime, Sentencing and Courts Act die het afgelopen jaar is ingevoerd in Groot-Brittannië. Die wet geeft de politie meer bevoegdheden (hard) op te treden tegen acties die “de orde verstoren”. Wat uiteraard nogal ruim opgevat kan – en ongetwijfeld zal – worden. De Public Order Bill die voor het komende jaar op de agenda staat maakt actievoeren nóg een stuk riskanter. Jezelf vastketenen aan anderen of aan objecten kan je dan, als het de publieke orde verstoort, een gevangenisstraf van zes(!) maanden opleveren. Als je het in je hoofd haalt een weg of een vliegveld te blokkeren kun je zelfs voor 12 maanden de bak indraaien. Hetzelfde geldt voor het lamleggen van de olie- en gasinfrastructuur.

Uitgelichte afbeelding: By Rise Of The Dots! – https://www.youtube.com/watch?v=cilxr9ulRFI&ab_channel=RiseOfTheDots%21, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114733634