Extinction Rebellion kondigt nieuwe A12-acties aan met slow march

Vandaag kondigt Extinction Rebellion (XR) nieuwe acties aan tegen fossiele subsidies. Vanaf zaterdag 3 februari gaat XR de weg weer op en deze keer blijft het niet alleen bij A12-blokkades. Rebellen lopen die dag om 12:00 uur vanaf verschillende plekken in Den Haag in langzaam tempo over de openbare weg naar de A12 om die vervolgens te blokkeren, en daarmee de druk verder op te voeren.

Het onrechtvaardige beleid van de overheid om miljarden aan belastingkorting uit te delen aan grote vervuilers moet stoppen.



Het kan niet zo zijn dat mensen in ongeïsoleerde huurwoningen zich blauw betalen aan hun verwarming, terwijl bedrijven zoals Shell, Yara, ExxonMobil, of Tata Steel miljarden aan belastingkortingen krijgen om de wereld verder de vernieling in te helpen. Daarom intensiveren wij onze acties om deze noodzakelijke verandering af te dwingen. 72 procent van de Nederlanders stond al achter de eis voor het afschaffen van fossiele subsidies. Extinction Rebellion gaat hier 100 procent van maken.

Slow march

Als voorproefje lopen enkele tientallen rebellen vandaag in langzaam tempo over de openbare weg, vanaf de tunnelbak over onder meer de Prins Clauslaan, de Bezuidenhoutseweg en de Korte Voorhout naar de Eerste Kamer. Het is absurd dat het voorstel om 2 fossiele subsidies af te schaffen door de Tweede Kamer komt, ook met steun van VVD en CDA, om vervolgens door onder meer diezelfde partijen in de Eerste Kamer weggestemd te worden.

Uitblijven afbouwplannen

In 2023 zijn de fossiele subsidies als destructief, inefficiënt en onrechtvaardig op de kaart gezet door de A12-blokkades van Extinction Rebellion. Na 35 blokkades gaf de politiek een stukje toe en werd een motie aangenomen om voor januari 2024 afbouwplannen op papier te zetten. Den Haag trekt zich nu terug en komt haar afspraken niet na: er zijn nog geen plannen gepresenteerd. Tijd dus voor nieuwe acties!

Ramp na ramp

2023 heeft temperatuurrecords verbroken en over de hele wereld record droogte, brand en overstromingen gebracht. Juli 2023 was de heetste maand ooit gemeten, met drie extreme hittegolven die zich simultaan over de wereld uit rolden en onmogelijk waren zonder de mens [1]. “The era of global boiling has arrived,” aldus UN Secretary-General António Guterres, met catastrofaal leed voor natuur en mens als gevolg [2].

De ergste droogte in veertig jaar in de Hoorn van Afrika [3], met meer dan 23 miljoen slachtoffers als gevolg [4]. Wereldwijd grote bosbranden als gevolg, die alleen in Chili al 270.000 hectare natuur verwoest heeft [5]. En nog geen maand later, extreme overstromingen in meer dan 10 landen binnen 12 dagen [6].

Joost Thus (woordvoerder XR): “Het jaar 2024 is al niet veel beter begonnen met wateroverlast door heel Europa. Door klimaatverandering wordt de kans op dit soort weersextremen steeds groter. Het lijkt alleen te gaan over zandzakken en dammen bouwen, maar de ongemakkelijke waarheid dat wie iets aan de oorzaak moeten doen, wordt vermeden. De klimaat- en ecologische crisis is hier en nu, en nog steeds blijft onze overheid belastingkortingen uitdelen voor het stoken van olie, gas en kolen.”

– Persbericht Extinction Rebellion, waaraan ook de illustratie is ontleend