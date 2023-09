Extinction Rebellion komt met uitbreiding strategie bij A12-blokkades tegen fossiele subsidies: massaal niet meewerken aan arrestatie

Grote opkomst verwacht bij achtste A12-blokkade op rij op zaterdag 16 september om 12:00

Extinction Rebellion gaat rebellen oproepen om vanaf zaterdag 16 september helemaal niet meer mee te werken aan arrestatie, de zogenaamde “extended non-cooperation”. Dit betekent bijvoorbeeld dat veel rebellen hun armen in elkaar zullen haken, zich slap zullen houden, niet zelf de arrestantenbus in zullen stappen en ook de deuren van de bus of de bus zelf zullen blokkeren. Uiteraard blijft alles vreedzaam verlopen. Ook benadrukt Extinction Rebellion dat het altijd een eigen keuze van de rebellen is om wel of niet mee te werken.

Lucas Winnips, woordvoerder Extinction Rebellion en recent veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur wegens ‘opruiing’: “Ik wil benadrukken dat wij niet om politie-inzet vragen. Dat is een keuze van de politiek. Het is inmiddels duidelijk dat Extinction Rebellion doorgaat zo lang als nodig is en dat we aan het uitbreiden zijn. Ik wil vragen aan de politie om bij onze vreedzame demonstratie niet meer in te grijpen want dat is zinloos. De volgende dag komen we toch weer terug.”

Grote opkomst verwacht op zaterdag 16 september

Extinction Rebellion verwacht weer een grote hoeveelheid demonstranten komende zaterdag. De strategie van vreedzaam niet meewerken aan arrestatie werd al eerder toegepast, maar nu wordt dit dus uitgebreid. Bedoeling is om een doorbraak te forceren. De politie heeft deze week al een aantal keer aangegeven de massale inzet die door het gezag gevraagd wordt niet meer te kunnen leveren. Daarnaast stelden de politiebonden dat de fossiele subsidies een politiek probleem zijn en dat dit dus ook door de regering moet worden opgelost[1].

Waterkanon, politiegeweld, melding Veilig Thuis

Dat de gemeente Den Haag zich geen raad weet met de permanente A12-blokkades blijkt uit het disproportionele optreden van de politie. Niet alleen worden keer op keer waterkanonnen ingezet tegen vreedzame demonstranten, ook gebruikt de politie onnodig en ongeoorloofd geweld. Het gaat hier om inzet van wapenstokken tegen mensen die alleen maar op de grond zitten, bokkenpootjes, nekklemmen en klappen zonder enige aanleiding. In sommige bussen waarmee demonstranten werden afgevoerd, werd de muziek keihard aangezet. Ook kregen minderjarigen, die al dan niet samen met hun ouders demonstreerden, te horen dat er melding gemaakt zou worden bij Veilig Thuis. Een vorm van intimidatie en criminalisering van vreedzaam protest waar Veilig Thuis zelf ‘ontstemd’ over was.[2]

Morgen, vrijdag 15 september: Onderwijs

De blokkade van vrijdag 15 september staat in het teken van onderwijs. Tegelijkertijd vindt er op de Laan van Reagan en Gorbatsjov een klimaatstaking plaats voor het onderwijs, georganiseerd door Teachers for Climate, Fridays for Future, XR Onderwijs en Scientist Rebellion. De manifestatie valt samen met de Global Climate Strike. Eerder riep Teachers for Climate alle docenten in het voortgezet onderwijs op om op vrijdag 15 september samen met hun leerlingen naar Den Haag te komen. Teachers for Climate: “Burgerlijke ongehoorzaamheid is een democratische actievorm en lesgeven hierover hoort onderdeel te zijn van ons onderwijs.”

– Bericht van Extinction Rebellion

Hieraan is ook de uitgelichte afbeelding ontleend