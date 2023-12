Extinction Rebellion in gesprek met Aboutaleb: College doet niet genoeg. Goed om de politiek onder schot te houden

Vanochtend om 8.45 heeft Aboutaleb gesproken met enkele actievoerders van Extinction Rebellion over het verduurzamen van de meest vervuilende haven van Europa [1]. In het gesprek erkende Aboutaleb dat er een groot probleem is met de Rotterdamse haven, dat de energietransitie te langzaam gaat, en dat systeemverandering noodzakelijk is om de klimaatdoelen te halen. Ook heeft Aboutaleb aangegeven dat het Havenbedrijf een burgerberaad mag organiseren over het vergroenen van de haven. Echter is hij niet bereid om zijn rol als aandeelhouder van het Havenbedrijf in te zetten om verandering af te dwingen. De burgemeester heeft Extinction Rebellion uitgenodigd voor een vervolggesprek.

Ondanks het feit dat Aboutaleb de noodzaak inziet van de energietransitie van de Haven, bleek Aboutaleb enkel bereid om de energietransitie te agenderen in gesprekken met het Havenbedrijf. Dit staat haaks op zijn eerdere uitspraak tijdens de klimaatconferentie COP28, waarin Aboutaleb stelde dat regeringsleiders minder ‘eindeloos’ zouden moeten praten over klimaatverandering, en aan de slag zouden moeten gaan. “Aboutaleb heeft beloofd onze zorgen en suggesties door te spelen maar het college en het havenbedrijf, met een sterke focus op een burgerberaad over de haven. Echter hadden we graag een standvastigere burgemeester gehad die zijn rol als burgervader veel steviger pakt en toezegt zich in te zetten voor een schone en veilige haven voor en door Rotterdammers.”, aldus Victor van der Wurff van actiegroep Herover de Haven.

Tegelijkertijd onderstreept dit gesprek nogmaals dat actievoeren werkt. Daan van Meurs licht toe: “Aboutaleb heeft aangegeven dat verandering niet plaatsvindt zonder actie, en dat we de politiek onder druk moeten blijven zetten. We zijn dus op de juiste weg, en we zullen zij aan zij blijven strijden met havenwerkers en Rotterdammers om onze haven te heroveren”.

Havenbedrijf doet niet genoeg om de klimaatdoelen te halen

In 2005 had het Havenbedrijf beloofd om haar uitstoot te halveren in 2025 zoals vastgelegd in ‘Rotterdam Climate Initiative Actieprogramma en doelen 2007-2010’ [2] . Maar in plaats van dat de uitstoot verminderde, is deze, bijna 20 jaar later, hetzelfde gebleven. Ondertussen zegt het Havenbedrijf zelfs pas in 2050 klimaatneutraal te zijn [3] . Hiermee ontloopt de grootste vervuiler van Nederland diens verantwoordelijkheid om zelfs zijn eigen gestelde klimaatdoelen te halen.

Vertraagtactieken kosten mensenlevens.

Er is een grote omslag nodig om de klimaatdoelen te halen, maar de plannen van het Havenbedrijf zijn onvoldoende. Het Havenbedrijf doet voorkomen alsof het grote stappen zet naar een duurzame haven, maar het is nog zeer afhankelijk van vervuilende kolen, olie en gas. Ook de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat, die samen 100% van de aandelen van het Havenbedrijf bezitten, ontduiken hun grondwettelijke zorgplicht.

Opmerkelijk is dat de Rotterdamse haven niet alleen een grote ecologische tol eist, maar ook een enorme gezondheidsschade veroorzaakt. Met een geschatte jaarlijkse gezondheidsschade van maar liefst 2,7 miljard euro van alleen al de 5 grootste vervuilers, wordt de gezondheid van de regio ernstig bedreigd zoals te lezen in een in juni van dit jaar gepubliceerd artikel in Follow the Money [4] .

Uit de haven komen talloze giftige en vervuilende stoffen vrij. Stoffen die havenwerkers en omwonenden vervolgens weer inademen. Boosdoeners zijn onder andere de uitstoot van giftige stoffen die vrijkomen bij de productie van olie en plastic, door petrochemische bedrijven als Shell, BP en Exxon Mobil.

Ook werd onlangs onthuld dat in de haven gevestigde oliebedrijven betrokken waren bij een lobbycampagne tegen aanscherping van een EU-wet die blootstelling van werkers aan benzeen beperkt. Benzeen is de grootste bijdrager aan het kankerrisico van alle giftige stoffen in de buitenlucht. Dit is onderdeel van een decennialange desinformatiecampagne om de impact van olieproducten op de menselijke gezondheid te bagatelliseren. [5].

Wat is Herover de Haven?

Herover de Haven is een collectieve inspanning om van de Rotterdamse haven een haven voor het volk en de planeet te maken. De haven is een publiek bedrijf, maar staat ten dienste van private winst. Daarom komen we in actie. Door middel van ontwrichtende acties tegen degenen die winst boven mensen stellen, eisen wij: een einde aan de Fossiele Haven in 2030; groene banen voor arbeiders; schone lucht voor iedereen en zeggenschap voor de Rotterdammers over hun toekomst. Wij roepen het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat op om uiterlijk in 2030 de Rotterdamse haven fossielvrij te maken en te zorgen voor een eerlijke groene transitie voor havenwerkers. Rotterdammers en havenmedewerkers verdienen een haven die hun gezondheid en de klimaatdoelen vooropstelt.

Wat is Extinction Rebellion?

Extinction Rebellion (XR) is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het voortbestaan van het leven op aarde te beschermen. Leden van XR voeren geweldloze, disruptieve en creatieve acties om de druk op overheden op te voeren zodat die in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Momenteel hebben meer dan tweehonderdduizend mensen in meer dan zestig landen wereldwijd zich aangesloten. XR bestaat uit gewone mensen, uit alle hoeken van het land en alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de levens van huidige en toekomstige generaties. In Nederland zijn bijna veertig lokale groepen actief.

XR eist van de Nederlandse overheid:

1. WEES EERLIJK

over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

2. DOE WAT NODIG IS

om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

3. LAAT BURGERS BESLISSEN

over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Bronnen

– Persbericht Extinction Rebellion. De illustratie is aan een eerder persbericht ontleend