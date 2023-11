Extinction Rebellion en Scientist Rebellion verstoren lobbyfeestje grootste CO2 uitstoters tijdens klimaattop

Vandaag voeren Extinction Rebellion en Scientist Rebellion actie op de EW Klimaattop in het AFAS Theater in Leusden. Bij aankomst buiten is er o.a. een milieuvriendelijke ‘greenwashing’ voor auto’s, er zijn spandoeken en bezoekers krijgen een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen klimaatobstructie-bullshitbingospel uitgereikt[1]. Binnen betreden de vier grootste uitstoters van Nederland (KLM, Shell, Tata Steel en RWE) het podium om hun plannen en wensen te presenteren aan o.a. demissionair minister van Klimaat Rob Jetten (D66) en de lijsttrekkers van CDA en BBB. Juist deze bedrijven vertragen met hun lobby al decennialang serieus klimaatbeleid. In de zaal demonstreren de actievoerders hiertegen met bingoteksten, kritische banners en door wetenschappelijk onderbouwde interrupties. De boodschap van de actievoerders voor de politiek is helder: laat je niet langer om de tuin leiden, deze bedrijven willen zo lang mogelijk blijven verdienen aan het opwarmen van de aarde.

‘Onder de titel ‘tijd voor klimaatoptimisme’ wil EW magazine met deze klimaattop haar journalistieke missie kracht bij zetten door de aandacht te verleggen van het probleem naar de oplossing en ‘bedrijven die dingen doen.’ Terwijl de wetenschap ons vertelt dat we direct moeten stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen als we al het leven op aarde niet in gevaar willen brengen[2], krijgen tijdens verkiezingstijd de vier grootste uitstoters van Nederland (KLM; Shell; Tata Steel; RWE) een podium om hun plannen uiteen te zetten aan o.a. demissionair minister van Klimaat Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA) en Mona Keijzer (BBB)[3]

Klimaatobstructie

Met de actie willen de actievoerders aandacht vragen voor het decennialang tegenwerken van serieus klimaatbeleid door deze bedrijven. In de internationale wetenschappelijke literatuur wordt dat ook wel klimaatobstructie genoemd[4]. Klimaatobstructie kent vele vormen, zoals lobbyen voor bedrijfsbelangen en korte lijntjes met de politiek; twijfel en scepsis zaaien; en greenwashing (het aanmeten van een groen imago en ondertussen volop inzetten op investeringen die bijdragen aan klimaatverandering). In Nederland bestaat klimaatobstructie al sinds de jaren 80, toen het land met klimaatbeleid begon. Vanaf het begin vonden beleidsmakers en politici de lobby van grote bedrijven tegenover zich, zoals o.a. Hoogovens (nu Tata Steel) en Shell. Bedrijven als Shell zijn erg bedreven in alle soorten klimaatobstructie en huren daarvoor grote PR bureaus in zoals Edelman[5].

Volgens Universitair Hoofddocent Martijn Duineveld, die onderzoek doet naar klimaatobstructie in Nederland, kan de EW Klimaattop niet anders gezien worden als een evenement dat op zichzelf een vorm van klimaatobstructie is. “Het geeft een podium aan de grootste vervuilers van Nederland waarop ze zichzelf kunnen presenteren als onderdeel van de oplossing. Ze zijn een tovenaar die met zijn ene hand wat onrustig heen en weer zwaait, om ons af te leiden van wat zijn andere hand ondertussen uitspookt”.

Bijzonder problematisch bovendien is dat sommige politici zich hiervoor lenen. Daarmee bestendigen ze de historisch gegroeide, innige banden tussen politiek, beleid en de industrie. Duineveld: “deze banden hebben niet alleen nadelig uitgewerkt voor effectief, regulerend klimaatbeleid, ze ondermijnen ook de democratie”

De politiek moet daarom nu doen wat nodig is en zich niet langer laten tegenwerken door deze bedrijven.

[1] Zie afbeelding bijgevoegd (onder tekst) [2] 2023 state of the climate report: Entering uncharted territory | BioScience | Oxford Academic (oup.com) [3] EW Klimaattop 2023: Tijd voor klimaatoptimisme! – EW (ewmagazine.nl) [4] Climate Obstruction: How Denial, Delay and Inaction are Heating the Pl (routledge.com) [5] https://tobaccotactics.org/wiki/edelman/

– Bericht Extinction Rebellion