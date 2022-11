Extinction Rebellion blokkeert voor vierde keer snelweg A12 tussen Ministerie van EZK en tijdelijke Tweede Kamer

Sinds 12:00 uur blokkeert Extinction Rebellion met meer dan 250 rebellen de A12 tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. De rebellen eisen dat er per direct wordt gestopt met de 17,5 miljard subsidie aan de fossiele industrie.[1] De blokkade is de vierde blokkade op de A12 in een half jaar, en wordt gesteund door tientallen wetenschappers en bekende Nederlanders.[2]

Tegelijkertijd voert Scientist Rebellion actie op het Malieveld. Woordvoerder Chris Julien: “De wetenschap is duidelijk: iedere extra ton uitgestoten CO2 maakt de aarde verder onleefbaar. Honger, oorlog, klimaatrampen die nu al talloze mensen en andere dieren treffen worden verergerd door fossiele subsidies. Er is nog steeds geen geloofwaardige weg naar maximaal 1,5 graden opwarming. Voorbij die grens dreigen onomkeerbare kantelpunten zet ongekende consequenties.”

aarlijks 17,5 miljard subsidie voor vernietiging van het leven

Op de eerste dag van de COP27 beloofde premier Mark Rutte eenmalig 1,8 miljard euro om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten in Afrika.[3] Daartegenover staat jaarlijks 17,5 miljard euro aan fossiele subsidies in de vorm van kortingen en belastingvoordelen. Dat is dus per jaar tien keer meer geld voor het aanjagen van de klimaat- en ecologische crisis dan voor de compensatie van klimaatschade. Deze druppel op een gloeiende plaat toont de onwil van de regering om de oorzaken van de klimaat- en ecologische crisis aan te pakken. Woordvoerder Rozemarijn van ’t Einde: “Wat nu nodig is, is adequaat klimaatbeleid van een overheid die de wetenschap en haar zorgplicht serieus neemt. Om te beginnen: stop met de jaarlijkse 17,5 miljard aan fossiele subsidies. Daarmee schendt de regering de mensenrechten, en verraadt zij ons, onze kinderen, en alle komende generaties. Daarom roepen wij iedereen op zich aan te sluiten bij onze eis, om zo de regering te dwingen hun taak te vervullen: ons te beschermen.”

Aarde stevent af op minimaal 2,5 graden opwarming: klimaatchaos

Klimaatrampen nemen aldoor toe en de vooruitzichten zijn extreem zorgwekkend. Een maand geleden luidde de VN de noodklok door te zeggen dat er ‘no credible pathway to 1.5C in place’ is.[4] COP27 heeft daar geen verandering in gebracht. We stevenen af op 2,5 – 4 graden opwarming, en de bepaling om de uitstoot van broeikasgassen te laten pieken in 2025 is uit het akkoord gehaald.[5] Nederland mag zich in dezen graag verschuilen achter de vermeende onwil van andere landen. Onterecht, want midden in een klimaat- en ecologische crisis gooit onze regering olie op het vuur. Woordvoerder Sieger Sloot: “Keer op keer wordt duidelijk dat de regering de belangen van grote bedrijven en aandeelhouders boven mensenlevens stelt. Vandaag blokkeren we vreedzaam de A12 in Den Haag, tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer. Zo nemen wij als burgers weer de plek in die ons rechtens toekomt: in het hart van de democratie. We blijven daar, en zullen met steeds meer mensen blijven terugkomen, totdat de regering stopt met het aanjagen van klimaatchaos.”

Scientist Rebellion voert actie op het Malieveld naast de A12

Tijdens de A12-blokkade voeren wetenschappers van Scientist Rebellion actie op het Malieveld. Zij houden een ‘live postersessie’ zoals gewoonlijk op wetenschappelijke conferenties, met posters over de staat van de klimaatcrisis, de rol van subsidies voor fossiele brandstoffen en de precieze situatie in Nederland. Woordvoerder Scientist Rebellion, dr. Niels Debonne, universitair hoofddocent Milieu Geografie, Instituut voor Milieuvraagstukken, VU Amsterdam: “De conclusies uit de klimaatwetenschap zijn ondubbelzinnig. Wanneer we fossiele brandstoffen subsidiëren, subsidiëren we hittegolven, mislukte oogsten en een stijgende zeespiegel. We subsidiëren het lijden en de verwoesting die gepaard gaan met klimaatverandering. De subsidies op fossiele brandstoffen zijn een klap in het gezicht van de vele families die hun energierekening nauwelijks meer kunnen betalen, terwijl de fossiele industrie recordwinsten binnenharkt. Als we deze subsidies zouden stopzetten, gaat onze gezamenlijke uitstoot met 7.5% omlaag en kunnen we met de opbrengsten een eerlijke transitie helpen financieren. Nederland moet een gidsland zijn en zorgen dat de vervuiler aan de maatschappij betaalt, in plaats van andersom!”

A12-blokkade wordt gesteund door tientallen wetenschappers en BN’ers

De burgerlijk ongehoorzame A12-blokkade wordt gesteund door tientallen wetenschappers en BN’ers die gisteren gezamenlijk een verklaring publiceerden in Trouw.[2]

“Een beter milieu begint niet bij jezelf, een beter milieu begint bij adequaat beleid en regelgeving. De fossiele industrie heeft onze overheid veel te lang beïnvloed. In het licht van de noodzakelijke omschakelingen is de fossiele subsidies stoppen simpel en een no brainer. Wij vinden dat adequaat klimaatbeleid niet langer kan wachten. De klimaatcrisis is nu,” stellen Sieger Sloot en Anne Kervers in de verklaring, die ondertekend is door o.a.:

Katja Herbers,

Renske de Greef,

Jennifer Hoffman,

Marleen Stikker,

prof. dr. ir. Jan Rotmans,

Georgina Verbaan,

prof. dr. Willem Schinkel,

prof. dr. Irene van Staveren,

Carice van Houten,

Marjan Minnesma,

Claudia de Breij,

Maurits Groen,

Raki Ap,

Daniëlle Hirsch,

Sigrid ten Napel,

prof. dr. Rick van der Ploeg,

prof. dr. Sweder van Wijnbergen,

prof. dr. Jeroen van den Bergh,

Jan Terlouw,

Dr. Leo van Kampenhout,

Dr. Ernst-Jan Kuiper,

prof. dr. Han Dolman,

prof. dr. Michiel van den Broeke,

Tim Fransen,

Rens van Tilburg,

prof. dr. Arnoud Boot,

Johan Fretz,

Clarice Gargard,

Olaf Boswijk,

Merol (Merel Baldé),

Asha ten Broeke,

dr. Sjoerd Groeskamp,

Anniek Pheifer,

Farid Tabarki,

dr. Nicole Bale,

Hanna van Vliet,

prof. dr. Dirk Schoenmaker,

prof. dr. Bas Jacobs,

dr. Ferko Öry.

Bronnen

Persbericht Extinction Rebellion, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is onlteend

De politie heeft aangekondigd tot ontruiming over te zullen gaan (nieuws bij plaatsing bericht)

[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-ongekend-groot [2] https://www.trouw.nl/opinie/burgerlijke-ongehoorzaamheid-is-achteraf-vaak-nodig-gebleken~b33d3d2e/ [3] https://www.parool.nl/wereld/rutte-zegt-afrikaanse-landen-op-klimaattop-100-miljoen-euro-toe-voor-klimaataanpassing~b941f85c/ [4] https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/27/climate-crisis-un-pathway-1-5-c [5] https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/20/cop27-climate-summit-egypt-key-outcomes