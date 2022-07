Extinction Rebellion blokkeert morgen de A12 in Den Haag

Op woensdag 6 juli blokkeert Extinction Rebellion om 12.00 uur de A12 in Den Haag. Het gaat om het deel van de zogenoemde Utrechtsebaan, tussen het tijdelijke Tweede Kamergebouw en het Ministerie van Economische Zaken. De groep eist een onmiddellijke stop op subsidies voor olie, kolen en gas. Woordvoerder Lucas Winnips: “Het IPCC-rapport laat zien dat de uitstoot van broeikasgassen radicaal omlaag moet, maar in plaats daarvan gaan overheden door op de oude weg. Dit leidt tot 3 graden opwarming in 2100: klimaatchaos en massasterfte van planten, dieren en mensen. Het subsidiëren van bedrijven die de klimaatcrisis verergeren, is pervers en misdadig.”

Jaarlijks 17,5 miljard fossiele staatssteun

Naar schatting gaat in Nederland jaarlijks een bedrag van circa 17,5 miljard euro aan staatssteun naar fossiele bedrijven. Dat is een veelvoud van de uitgaven aan klimaatbeleid. Ondertussen woekert de klimaatcrisis voort. De laatste zeven jaar waren de warmste jaren ooit gemeten en de klimaatcrisis is een steeds grotere bedreiging voor de voedselvoorziening. Vorig jaar zijn naar schatting 250.000 kinderen in Afrika van de honger gestorven als gevolg van de klimaatcrisis. Woordvoerder Lucas Winnips: “Het is pervers en misdadig dat midden in de uit de hand lopende klimaatcrisis nog steeds drie keer zoveel staatssteun gaat naar het verergeren van het probleem als naar de oplossing.”

Te voet of op de fiets

De blokkade op de A12 start om stipt 12.00 uur. Omdat dit deel van de A12 lopend vanaf het centrum van Den Haag bereikt kan worden, kunnen demonstranten met het openbaar vervoer naar Den Haag reizen en dan te voet dit deel van de A12 op lopen, of fietsen. Het verkeer kan eenvoudig omgeleid worden. Dit deel van de A12 is dit jaar langere tijd afgesloten geweest wegens wegwerkzaamheden. Woordvoerder Lucas Winnips: “We gaan ervan uit dat de politie deze demonstratie faciliteert en roepen heel Nederland op zich aan te sluiten bij dit vreedzame protest.”

‘Geen melkkoe’

Extinction Rebellion voert al langere tijd actie voor een stop op fossiele subsidies, ondermeer met vreedzame bezettingen van het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Financiën en op 22 juni het kantoor van de Belastingdienst in Den Haag. Bij de laatste actie werden 22 mensen gearresteerd. In het regeerakkoord is opgenomen dat de afbouw van financiële prikkels voor fossiele brandstoffen wordt onderzocht, maar dat vindt Extinction Rebellion niet genoeg. Woordvoerder Lucas Winnips: “Dat is veel te vrijblijvend. Uit de protesten rondom de gaswinning, de lozing van afvalwater in Twente en de nieuwe boringen onder woningen in Rotterdam, blijkt wel dat er geen draagvlak meer in de samenleving is voor de fossiele industrie. Nederland is geen melkkoe voor buitenlandse multinationals zoals Shell en Exxon. Het moet afgelopen zijn met het spekken van deze schadelijke sector met miljarden belastinggeld.”