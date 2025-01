Ex-premier Olmert over Gaza: This war must end now

Er is altijd wel enige hoop. Spreek me niet tegen! In de zaak Gaza is dat in Israël onder meer voormalig premier Ehud Olmert (1945). Hij wijst er vandaag op dat de erkende terrorist Begin als premier vrede sloot met Egypte en Anwar Sadat in de Camp David Akkoorden in 1978. De titel van het BBC-interview met Olmert is: ‘This war must end now’.

Ook was er uiteraard in 1995 de moord door de orthodoxe student Yigal Amir op de Israëlische premier Yitzhak Rabin tijdens een vredesmanifestatie in Tel Aviv. Rabin had sterk meegewerkt aan vrede tussen Israël en de Palestijnen door de Oslo Akkoorden van 1993. Rabin kreeg daarvoor samen met de Israëlische premier Shimon Perez en de Palestijnse leider Yasser Arafat de Nobelprijs voor de Vrede.

De Egyptische president Anwar Sadat kreeg samen met premier Menachem Begin de Nobelprijs voor de Vrede in 1978. Overigens werd Sadat ook vermoord, maar pas in 1981.

Daarmee kwam er een verdere ontwikkeling van Palestijns zelfbestuur op de West Bank op gang. Rabin, voormalig generaal en leider van links, en Palestijns leider Yasser Arafat schudden elkaar toen de hand in Washington, onder de ogen van Bill Clinton en de wereldpers. Het werd zo toch nog een goed jaar… De Israëli’s trokken zich daarop terug uit Gaza.

Olmert benadrukt dat destijds een twee-statenoplossing nog bespreekbaar leek.

Rabins moordenaar Yigal Amir was – is! – een zg. ‘messianistische’ orthodoxe en extremistische Jood. Olmert noemt hem in zijn interview vandaag met naam en toenaam – lijkt mij nog steeds wel terecht. Hij belichaamt de risico’s van doorgeschoten terreur en religieus extremisme.

Over ‘decreten’ gesproken: Amir zit levenslang plus 6 en nog eens 8 jaar uit en de Knesset heeft een aparte wet aangenomen die zijn vervroegde vrijlating verbiedt. Hij heeft een vrouw en een zoon. Hij diende in het leger als Talmud-student – die schieten meestentijds niet, maar bestuderen religieuze wetten in diensttijd.

Rabin, als chef van de generale staf ‘overwinnaar’ in de Zesdaagse Oorlog, in 1967, moest na de akkoorden veel harde aanvallen verduren door tegenstanders van de rechtse Likud-partij, inderdaad, van Netanyahu. Ze verweten hem zeer veel persoonlijk, zoals ‘ketterij’. Hij werd in enkele media afgebeeld in SS-uniform en ook in de haarlijnen van een geweervizier.

De Oslo Akkoorden mislukten vervolgens en de aanslag op Rabin op 4 november 1995 geldt wel als de meest succesvolle politieke moord van na de oorlog. Overigens was interviewer Stephen Sackur van Hard Talk BBC-correspondent in Israël tijdens de aanslag op Rabin.

Het gaat natuurlijk te ver om nu te schrijven dat de Berettafabriek in Italië, opgericht in 1526, graag het schietwapen leverde…

Nog even terug naar het interview met Olmert op de BBC. Of hij met zijn opvattingen niet bang is voor aanslagen op hem?

Nee.

Oké.