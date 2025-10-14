Europese vlinders steeds meer bedreigd door verlies aan leefgebied en klimaatverandering

Europese vlinders worden steeds meer bedreigd door een veelheid aan factoren, waaronder habitatverlies en het opwarmende klimaat. De nieuwe Rode Lijst van Europese vlinders, onlangs gepubliceerd door de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN), laat zien dat het aantal met uitsterven bedreigde soorten in Europa in de afgelopen tien jaar is gestegen van 37 naar 65.

Eén soort, het Madeirakoolwitje (Pieris wollastoni), een soort die beperkt was tot het eiland Madeira (Portugal), is nu officieel als uitgestorven geclassificeerd. De soort is sinds 1986 niet meer waargenomen, ondanks intensief onderzoek. De studie toont ook aan dat meer dan een kwart (28,3 procent, 125 soorten) nu bedreigd of kwetsbaar is in heel Europa en bijna een derde (30,9 procent) in de EU27. De situatie is nog erger als het gaat om endemische soorten waarvoor Europa een unieke verantwoordelijkheid draagt: meer dan 40 procent van de endemische vlinders in Europa wordt nu of bijna bedreigd.

– Het rapport: European Red List of Butterflies (pdf: 3,6 MB).

– By A. E. Holt White, Rashleigh Holt White – The butterflies and moths of Teneriffe. By A. E. Holt-White. Ed. by Rashleigh Holt White. Illustrated from the author’s drawings. https://archive.org/details/butterfliesmoths00holt, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5574748