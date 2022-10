Europese liberalen treffen sancties tegen Zweedse liberalen wegens samenwerking met extreemrechts

De liberale Renew Europe-groep gaat sancties opleggen aan de Zweedse Liberalerna wegens de samenwerking met de extreemrechtse Zweedse Democraten. Leiders van de Liberalerna zijn ook niet langer welkom bij bijeenkomsten van Renew Europe.

Following the discussions at Renew Europe and @ALDEParty, the President of the Renew Europe Group will not invite – for the time being – the leadership of Liberalerna to Renew Europe Group events.

— Renew Europe (@RenewEurope) October 21, 2022