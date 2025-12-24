EU is een terroristische en criminele organisatie

De EU is een terroristisch en criminele organisatie die zichzelf laat ontploffen door immi’s. Weg ermee dus!

Ja, uiteraard. En die ‘civilisational erasure’? Klopt: Europa – dan wel niet direct de EU – heeft vele beschavingen vrijwel uitgeroeid, althans een goeie poging gedaan. Overigens: vergeet niet dat Churchill de aanstichter was van de EU, gebaseerd op de nauwe samenwerking/vrede tussen Frankrijk en Duitsland. De EGKS – de Eu-gemeenschap van kolen en staal.

Maar we kijken weer even breder. Daar had je de beschaving op wat nu Haïti heet, ontdekt door… Columbus en al bewoond door wie wij noemen de Taino. Was eerst Spaans, toen Frans (1625-1806). Van de Taino is weinig over – door de immi’s! Er is nu wel een culturele opleving op o.m. Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek en omgeving.

Dus Trump, jongen: je hebt gelijk! Door immi’s verdwijnt een oude cultuur… en dat gebeurt zeker ook in de EU met zijn rare vluchtelingenregels.

Ik kan natuurlijk niet ophouden en zal toch even wijzen op de immi’s in de VS. O ja: de VS is een statenbond met aanvankelijk losse staten met wel héél uiteenlopende ideeën over bijvoorbeeld slavernij. De stichters van de EU – pardon, de VS, vonden dat bij nader inzien niet zo’n goed idee, maar de zuidelijken wel. Dat werd dus een burgeroorlog, de Civil War 1861-1865 – vier jaar dood en verderf onder Lincoln en zijn tegenstander, Jefferson Davis.

Het was die rakkers toen overigens al gelukt om de autochtonen ofwel te deporteren ofwel uit te roeien. Ik bedoel natuurlijk Wounded Knee op 29 december 1890 – het feitelijk einde van de uitroeiing van de inheemsen.

Die was begonnen in 1600, met o.m. de dieptepunten

Trail of Tears (1830–1850). Deportatie van o.a. Cherokee, Creek, Choctaw, Chickasaw en Seminole. Tienduizenden mensen stierven onderweg. Cultuur werd vernietigd.





Bear River Massacre (1863): U.S. Army doodde 250–350 Northwestern Shoshone.

Sand Creek Massacre (1864): witte Colorado‑militie viel een vreedzaam Cheyenne‑ en Arapaho‑kamp aan; 150+ doden, vooral vrouwen en kinderen.

Battle of Little Bighorn (1876) oftewel ‘Custer’s Last Stand’ in Montana met o.m. ‘Sitting Bull’ en ‘Crazy Horse’ als verdedigers. Was een slag in de Great Sioux War van 1876 (‘Sioux’ spreek je uit als ‘Soe’ – maar dan lang). Big Horn wonnen de inheemsen en generaal Custer stierf daar, 36 jaar oud. Custers dood leidde tot grote verontwaardiging bij de immi’s…

Need I say more? Je hebt helemaal gelijk over de EU, Trump! He-le-maal! Je weet zelf niet hoeveel gelijk je hebt!

En nu over naar Zelfreflectie! O nee, sorry – toch niet – geen verbinding – site is uit de lucht of zo, nummer in gesprek, lijn is dood…

PS: Als antifascist en officieel door de Twee Kamer nieuwbenoemd terrorist mag ik de VS niet meer in, hoewel ik er twee jaar gewoond heb en daarna nog een paar keer geweest ben – zonder één vlieg kwaad te doen!

Och had ik maar – één steekvlieg lekker kwaad gedaan! (op de melodie van Johnny Hoes’ ‘Och was ik maar – bij moeoeoeder thuis gebleven’). PS2: Ik ben/was een immi. Eerst in de VS, toen vier jaar in Polen. In de VS was ik niet erg geassimileerd – omdat ik al wit, middleclass en RK was… werd groot fan van de Mickey Mouse Club, Zorro, Father Knows Best, The Lone Ranger en I Love Lucy.

In Polen ook nauwelijks en ben nooit veel verder gekomen dan basaal Pools. Wel hield ik al van Chopin, was nominaal katholiek maar hield niet van veel vlees eten of wódka drinken (uitspraak: wOEdka). Maar dat bleken mijn Poolse contacten niet erg te vinden – ze verwelkomden juist immi’s… zeker als die kwamen investeren, banen schiepen etc zoals wij deden. Maar ja: dat had ook nadelen, zeker. In mijn tijd in Polen in de jaren ’90 had je daar overigens al aardig wat Oekraïense zwartwerkers.