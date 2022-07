EU herstelt subsidiebetalingen aan Palestijnse organisaties al-Haq en PCHR

De Europese Unie heeft twee Palestijnse mensenrechtenorganisaties laten weten dat hun subsidie, die in 2021 was stopgezet, onmiddellijk en onvoorwaardelijk wordt hervat. De organisaties al-Haq en het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten (PCHR) kregen enkele dagen geleden een brief waarin dat werd meegedeeld. Hun werd verteld dat een onderzoek van het fraudebestrijdingsbureau OLAF van de EU geen enkele vorm van onregelmatigheden of fraude had aangetroffen en dat er geen gronden waren om een onderzoek te starten.

Al-Haq meldde donderdag dat meer dan 13 maanden nadat een omstreden besluit was genomen om de subsidie op een project van de EU met al-Haq stop te zetten, de Europese Commissie uiteindelijk had besloten de onderbreking van de subsidiëring te beëindigen. Volgens al-Haq was het zonder meer een onwettig besluit geweest dat ”vanaf de start onwettig was geweest en gebaseerd op Israelische propaganda en foute informatie”.

De onderbreking van de subsidie vond plaats in maart 2021. In die maand ontvingen Europese diplomaten een – geclassificeerd – dossier waarin zes menserechtenorganisaties (waaronder al Haq) ervan beschuldigd werden dat ze EU-geld gebruikten om de kassen te spekken van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Dezelfde maand werd de subsidie stopgezet. Hoewel het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten niet werd genoemd, zette de Europese Commissie daar ook de betalingen stop.

Een paar maanden later werden de de zes organisaties in de ban gedaan omdat ze ”terroristisch” zouden zijn. Deze beslissing werd wijd en zijd door mensenrechtenorganisaties en de internationale gemeenschap bekritiseerd omdat er geen spoor van bewijs werd geleverd. Israel verzuimde ook in tweede instantie bewijs te leveren. De Hoge Commisaris voor de Mensenrechten, Michele Bachelet, bestempelde het als een aanval op mensenrechtenadvocaten, hun recht op een mening en hun vrijheid zich te verenigen, en riep op de ban te herroepen.

Intussen is bepaald dat de eerste zitting van de rechtszaak tussen al-Haq en de EU op 4 juli zal plaats hebben. Al-Haq zal die laten doorgaan in verband met geleden reputatieschade en om duidelijke verzekeringen te krijgen dat in de toekomst te goeder trouw zal worden opgetreden. In hun reacties aan de Europese Commissie hebben ze garanties gevraagd dat de rest van het project in goede verstandhouding zal worden uitgevoerd zonder verdere onderbrekingen gebaseerd op lasterlijke beschuldigingen jegens al-Haq.”

Intussen is het triest dat Nederland in dit verhaal een pleefiguur heeft geslagen. Nederland zette eerder, al in 2020, de subsidie aan één van de zes organisaties, de United Agrarian Work Comittees UAWC, tijdelijk stop om de banden tussen de deze organisatie en het Volksfront (PFLP) te onderzoeken. Dat gebeurde nadat twee ex-werknemers van UAWC waren opgepakt (en heftig gemarteld) omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een bomaanslag die het leven van een Israelisch meisje kostte. Na een idioot lang onderzoek kwam het Nederlandse bureau ”Proximities Risk Consultancy” eind 2021 met de duidelijke mededeling dat die financiële of organisatorische banden tussen UAWC en het PFLP in het geheel niet bestonden. Maar er zat een addertje onder het gras ….volgens Proximities was er wel wat anders, namelijk “individuele banden”. Zo’n 34 medewerkers zouden tussen 2007 en 2020 iets te maken hebben gehad met het PFLP. De ministers Knapen en De Bruyn die toen al demissionair waren, en die terecht twijfels hadden over deze vrij onverwachte conclusie, besloten daarop hun handen af te trekken van het UAWC. Je weet het tenslotte toch nooit met die Palestijnen. Zodat Nederland, als enige donorland, een buitengewoon slecht voorbeeld gaf aan de EU. Ons christelijke volksdeel (CU, SGP en delen van het CDA) kunnen blij zijn met dit voorbeeld van wanbeleid.

Ook verschenen op Abu’s blog