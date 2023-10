EU-functionaris waarschuwt voor groeiend antisemitisme in Europa

Volgens directeur Michael O’Flaherty van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) is antisemitisme zó diep geworteld in de Europese samenleving dat het inmiddels een existentiële bedreiging vormt voor de Joodse gemeenschap op het continent.

De oorlog tussen Israël en Hamas heeft volgens O’Flaherty geleid tot een nooit eerder vertoonde toename van het aantal antisemitische incidenten in Europa. In Duitsland is sinds 7 oktober (de Hamas-pogrom in Israël) het aantal antisemitische incidenten met 240% toegenomen. De Londense politie heeft in de periode van 1 tot 18 oktober 218 antisemitische hate crimes geregistreerd. Dat is 13 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

In Nederland valt het overigens mee, al zou je dat niet zeggen als je naar links Twitter kijkt. Slechts 6% van de Nederlandse bevolking houdt er antisemitische denkbeelden op na. In België is dat 24%, in Frankrijk 17% en in Spanje 26%. Virulent antisemitisme tref je in Nederland naar mijn indruk vooral aan bij radicaal-links, met name onder anarchisten en de aanhang van BIJ1.

Bron: de Guardian

Uitgelichte afbeelding: By Bundesarchiv, Bild 133-075 / Unknown / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5338071