EU dumpt afgedankte zeeschepen massaal op Aziatische stranden

Amper één op de vijf Europese schepen die worden afgedankt, wordt ook in de EU ontmanteld. De meerderheid wordt nog altijd naar stranden in Azië gesleept, waar ze in erbarmelijke omstandigheden worden afgebroken. Dat is niet alleen een milieuprobleem, het kost de EU ook miljoenen tonnen staal.

Containerschepen, tankers of cruise-schepen: vroeg of laat hebben ze hun beste tijd gehad en is het tijd voor de schroot. Alleen gebeurt dat zelden in de EU zelf, blijkt uit nieuwe cijfers.

Tussen 2019 en 2025 werden 706 schepen ontmanteld die onder Europese vlag vaarden of eigendom waren van Europese bedrijven. Amper 22 procent van die schepen werd gerecycleerd door bedrijven in de EU.

Berekend op tonnage is dat aandeel nog veel kleiner: amper 5 procent. Bijna de helft van de schepen eindigde in India, Bangladesh en Pakistan – in tonnage zelfs 66 procent. De overige schepen gingen naar Turkse afbraakwerven.