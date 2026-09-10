Unieke planten worden van Europese bergtoppen geduwd

De plantendiversiteit in Europees berggebied nam de laatste decennia toe – een meevaller van de klimaatverandering, werd lange tijd gedacht. Nu blijkt uit een studie in Science dat lokale planten, die specifiek zijn aangepast aan het leven op grote hoogte, er tegelijkertijd steeds sneller uitsterven. “Als soorten koeler gebied opzoeken en de berg op schuiven, worden de soorten die al bovenaan zaten er vanaf gedrukt.”

“We laten hier voor het eerst het daadwerkelijke, versnellende uitsterven van hooggebergtesoorten door klimaatverandering zien, in plaats van enkel de verschuivingen die er meestal aan voorafgaan”, vertelt de Utrechtse biodiversiteitsonderzoeker Jonas Lembrechts die meewerkte aan het onderzoek. – Lee verder bij IPS

– Uitgelichte afbeelding: By Böhringer Friedrich – Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11882229