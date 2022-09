Energieleverancier Vattenfall maakt recordwinst maar verhoogt desondanks de tarieven

Energieleverancier Vattenfall verhoogt per 1 oktober de tarieven weer eens. De prijs van elektriciteit stijgt met 19%, die van gas met 30%. Hopla.

Volgens het bedrijf is de prijsverhoging noodzakelijk, want “inkoopprijzen op de energiemarkt zijn gestegen tot een uitzonderlijk hoog niveau”.

Dat laatste klopt, maar de prijsverhoging laat zich moeilijk rijmen met het feit dat Vattenfall in juli de winst met maar liefst 54% zag stijgen. Vattenfall verhoogde de tarieven ook al in maart en in juli. Dat smaakte blijkbaar naar meer. Bovendien kun je altijd Poetin en/of Oekraïne de schuld geven, dus ‘waarom niet?’ zal men bij Rattenval gedacht hebben.

Als het zo doorgaat, zijn de aangekondigde maatregelen van het kabinet natuurlijk hopeloos onvoldoende (en komen ze te laat). De allerlaagste inkomens profiteren van de 1300 euro energietoeslag, wat waarschijnlijk wel voldoende is om de rekening te blijven betalen. De groep die daar nét boven zit – en dus geen recht heeft op de energietoeslag – krijgt het zwaar voor de kloten, met name wanneer men in een slecht geïsoleerde woning zit.

Gelukkig is er op Europees niveau enige beweging. De Europese Commissie (EC) wil een prijsplafond instellen voor de prijs van Russisch gas. Daarnaast wil de Commissie ook de overwinsten van bedrijven als Vattenfall afromen, om daarmee het gas voor Europese burgers en (kleine) bedrijven betaalbaar te houden.

Daarnaast wil de EC op (korte) termijn een Europese energiemarkt creëren. Een dergelijke markt bestaat nu in feite niet, het is ieder voor zich. Tot voor kort zagen de meeste lidstaten het creëren van zo’n markt niet zitten, maar dat ligt nu om voor de hand liggende redenen anders.

Een andere zinnige optie is het loskoppelen van de elektriciteitsprijs van de gasprijs. Wind- en zonne-energie en bijvoorbeeld ook stadsverwarming zijn gekoppeld aan de gasprijs. Dat is eigenlijk onzinnig, want die energie wordt lokaal geproduceerd. In Spanje wordt die ontkoppeling waarschijnlijk nog dit jaar een feit. Het Nederlandse kabinet werkt ook aan een wetsvoorstel voor ontkoppeling, maar dat is waarschijnlijk pas in 2023 klaar.

Uitgelichte afbeelding: By pixabay free images – https://pixabay.com/photos/money-money-tower-coins-euro-2180330/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88247655