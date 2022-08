Emile Ratelband: Hitler had gelijk!

Nog even en rechts Nederland roept dat het maar eens afgelopen moet zijn met het gezeur over de Holocaust en het demoniseren van nazi’s. Tsjakka!

Uiteraard heeft Emile ook toegewijde fans:

Dommer dan Ratelband wordt het natuurlijk niet, maar dit schorem heeft dus een kleine 60.000 volgers op Twitter.

Nóg een juweeltje uit de tl van Emile Tsjakka. Al net zo dom, maar minder kwetsend:

Officieel watertekort vanwege droogte, verdeelplan treedt in werking D’r staat me bij dat n paar jaar geleden er geconstateerd was dat Nederland beschermt moest worden tegen hoog water!! N teveel aan water en dat veel woon gebieden onthuist moesten worden https://t.co/2cxVNjU7Di

— Emile Ratelband (@emile_ratelband) August 3, 2022