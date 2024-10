Elon Musks stemmenkoperij: District Attorney Philadelphia grijpt in

En weer is het niet de Attorney General van de Verenigde Staten, of zelfs maar een op staatsniveau, die handelt maar een eenzame US District Attorney, ditmaal in de persoon van Larry Krasner, District Attorney van Philadelphia.

Krasner heeft een civiele zaak aangespannen tegen Elon Musk om diens corrupte loterij, die indirect mensen probeert om te kopen om zich te registreren als stemmer, te doen stoppen. Er zou ook een strafrechtelijke zaak van gemaakt kunnen worden, maar Karen Agnifolo van het Meidas Touch Network legt hier uit dat een civiele zaak sneller plaats kon vinden, en tijd hier immers de essentiële factor is, aangezien de verkiezingen over minder dan twee weken plaats zullen vinden.

Er is al negen miljoen dollar vergeven in die loterij – Musk heeft zoals verwacht Merrick Garlands waarschuwing per brief genegeerd – en het zal ongetwijfeld potentiële kiezers aantrekken, dus dit vuile plan van Musk dient zo snel mogelijk gestopt te worden. Later kan er altijd nog een strafrechtelijke zaak volgen.

More than 280,000 registered voters in Pennsylvania had signed the petition to enter as of last week, according to the PAC. And Musk has continued to give away nearly $5 million in prizes to registered voters in Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona, and Pennsylvania. The last listed award in Pennsylvania was granted to a Lancaster voter on Saturday, according to America PAC’s website. (The Philadelphia Inquirer)

(Foto: JD Lasica from Pleasanton, CA, US, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)