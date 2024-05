Elon Musk wordt mogelijk adviseur van Donald Trump

Volgens de Wall Street Journal hebben Donald Trump en Elon Musk gesproken over een mogelijke adviseursrol voor Musk, mocht Trump de presidentsverkiezingen in novemberwinnen. Opmerkelijk, want een paar jaar geleden maakten Trump en Musk elkaar nog regelmatig voor rotte vis uit.

Musk claimde in het verleden regelmatig op de Democraten te hebben gestemd, maar de meeste mensen nemen die verklaringen met een pak zout. Musk is een libertariër en (dus) een groot voorstander van belastingverlagingen, deregulering en een zwakke staat (althans op economisch gebied). Uiteraard kun je dan veel beter terecht bij de Republikeinen dan bij de Democraten.

Volgens de WSJ spreken Trump en Musk elkaar de laatste tijd regelmatig. Daarbij zou vooral gesproken worden over immigratie, wetenschap, technologie en de toekomst van sociale media. Musk ambieert geen formele functie – hij heeft het te druk met Twitter/X en zijn zakenimperium – maar een wat vrijblijvender rol zou hem wel liggen.

Volgens het geruchtencircuit zou Musk Trump moeten adviseren over de economie en beveiliging van de grenzen (‘border security’). Lees: (nog) meer macht voor de filthy rich en het buiten de deur houden van buutnlanders met een wat donkerder huidskleur. Over dat laatste heeft Musk uitgesproken opvattingen:

