Elon Musk geeft Twitternazi’s blauw vinkje

Ondertussen op het door Tesla-CEO de extreemrechtse activist Elon Musk geleide Twitter:

Twitter has given Blue subscription coupled with full algorithm promotion to a follower of US far-right figure Nick Fuentes who has the N-word in his handle. Even he couldn’t believe it. pic.twitter.com/B9efAYtxLZ — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 12, 2023



Het is niet de eerste keer:

Voor de oningewijden: vroeger (voor de machtsovername door Musk) kreeg je een blauw vinkje als je een bekende gebruiker was (bijv. de BBC of de NYT). Andere gebruikers wisten dan dat niet een of ander nep-account onder de naam BBC allerlei onzin zat te verspreiden. Onder Musk veranderde dat. De Tesla-CEO heeft geld nodig – hij is bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt – en besloot derhalve blauwe vinkjes in de verkoop te gooien. Voor Twitter Blue betaal je nu standaard 8 euro per maand. Je kunt ook een jaarabonnement afsluiten. In dat geval betaal je 7 euro per maand. In ruil kun je o.a. langere video’s plaatsen en werken de Twitter algoritmes in jouw voordeel. M.a.w: je tweets worden vaker gezien.

Omdat de meeste linkse accounts weigeren de zakken van een griezel als Musk te vullen, werkt dit beleid in het voordeel van extreemrechts. Twitter was altijd al een riool, maar tegenwoordig is het De Hel, vooral wanneer je de Twitter app gebruikt. Tweetdeck weet voorlopig nog aan de ergste gevolgen te ontsnappen, maar dat zal wel niet lang meer duren.

