Elon Musk: covidpandemie was een hoax

Complotgekken en oligarchen aan de macht is al erg genoeg, maar wanneer de complotgek een oligarch is, is het leed helemaal niet te overzien. Volgens Elon Musk was de covidpandemie een ‘scamdemic’ (nep-idemie).

Voor de goede orde: de pandemie heeft aan 1.219.417 Amerikanen het leven gekost. Zonder maatrelen was dat aantal nog veel hoger geweest.

Uitgelichte afbeelding: By US Navy Mass Communication Specialist 2nd Class Sara Eshleman – https://www.health.mil/News/Articles/2020/05/06/DoD-to-honor-nurses-during-National-Nurses-Week-2020, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90056140