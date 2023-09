Elon Musk beschuldigt Joodse organisatie ervan Twitter te willen vernietigen

Een campagne van extreemrechtse activisten om de Joodse Anti-Defamation League (ADL) van Twitter te verbannen, kreeg afgelopen weekend de steun van Elon Musk. Op maandag gooide Musk nog even wat extra olie op het vuur door te beweren dat Joden zélf verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van antisemitisme.

Keith Woods, de man op wie Musk reageert, is een Ierse nazi die zichzelf ooit omschreef als een ‘woeste antisemiet’ (‘raging anti-Semite’).

Musk houdt de ADL er verantwoordelijk voor dat Twitter 60% van zijn advertentieinkomsten kwijt is geraakt. Joden controleren de media, vandaar.

Dat adverteers zich uit de voeten hebben gemaakt omdat ze niet geassocieerd willen worden met nazi’s en witte suprematisten komt blijkbaar niet bij Musk op:

Chief among their concerns is a perception that Musk has turned Twitter into a place where people can post racist, sexist, or otherwise harmful speech without much consequence. Major corporations don’t want to jeopardize what they call “brand safety” by associating with offensive content. Musk has taken a lax approach to content moderation — such as allowing Neo-Nazis, white nationalists, and other controversial figures back on the platform in the name of free speech.