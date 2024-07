EK voetbal: Turkse speler brengt fascistengroet, Oostenrijkse supporters zingen “alle buitenlanders het land uit” + update

De Turkse speler Merih Demiral heeft gisteren na afloop van de door Turkije gewonnen wedstrijd tegen Oostenrijk de ‘wolvengroet’ gebracht. Het symbool wordt ook gebruikt door de Turkse fascistische organisatie Grijze Wolven.

Om alle twijfel een einde te maken, plaatste Demiral na afloop van de wedstrijd zélf een foto op Twitter met het fascistische symbool, voorzien van de tekst “Gelukkig is hij die zichzelf een Turk noemt”.

De Grijze Wolven zijn niet verboden in Duitsland, ook het brengen van de groet is dat niet. De verontwaardiging is echter groot, ook en misschien vooral onder linkse Duitsers van Turkse afkomst.

Es hat leider keine fünf Minuten gedauert, bis ein türkischer Spieler die Freude über den hart erkämpften 2:1-Sieg mit dem rechtsextremen Wolfsgruß komplett zerstört hat. Und das am Jahrestag der Anschläge von Sivas und während Ausschreitungen gegen Geflüchtete in der Türkei. — Türkische Gemeinde in Deutschland e.V. (TGD) (@tgd_att) July 3, 2024

Nancy Faeser, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, heeft de UEFA inmiddels opgeroepen maatregelen te nemen tegen Demiral. Beetje slap, want de Grijze Wolven hadden natuurlijk allang verboden moeten zijn.

Oostenrijkse supporters lieten zich al evenmin onbetuigd. Tijdens een uitzending op de Zwitserse televisiezender SRF waren supporters van het Oostenrijkse nationale elftal te zien terwijl ze de slogan “Duitsland voor de Duitsers, buitenlanders eruit” scandeerden op de melodie van het lied “L’amour toujours”. Het gaat lekker in Europa.

Update: de UEFA is een onderzoek gestart vanwege “vermeend ongepast gedrag”. De kans is groot dat Demiral een schorsing opgelegd krijgt. Eerder werd de de Albanese speler Mirlind Daku door de UEFA voor twee duels geschorst toen hij na de wedstrijd tegen Kroatië samen met de fans fascistische slogans schreeuwde (“vermoord alle Serviërs”).

