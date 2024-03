Eindelijk erkend: rol Oostenrijkers bij Holocaust in Nederland

Het heeft even geduurd, maar nu is het toch echt officieel erkend. En wel door de president van Oostenrijk, Alexander van der Bellen. Hij noemde bij de opening van het Holocaustmuseum uitdrukkelijk de Oostenrijkse nazigouverneur van Nederland, Arthur Seyss-Inquart, een vriend van Hitler en ook een tijdje premier van nazi-Oostenrijk. Seyss werd geëxecuteerd bij de Neurenberg-processen

Van der Bellen noemde ook Hanns Albin Rauter, de hoogste SS-generaal in Nederland, die de leiding had over alle terreurdaden hier. Samen met Seyss-Inquart was hij direct verantwoordelijk voor elke arrestatie, elke deportatie en elke Nederlandse dode. Rauter werd geëxecuteerd in Nederland.

Maar gek genoeg, zo merkte mijn slimme vriendin op, ontbrak in het rijtje Hitler. Het was mij nog niet eens opgevallen: maar het klopte. Waarom deed Van der Bellen dat niet? Hitler was toch echt geboren in Braunau-am-Inn. Ook uitstekend dat VdB zijn toespraak in het Engels hield… dat had de Duitse presidente ook wel eens mogen doen. Hoogleraar Joodse studies Bert Wallet benadrukte in zijn commentaar tegen tijdens de uitzending op Ned1 tegen Rob Trip de uniciteit van Van den Bellens optreden. Dat ontbrak en ontbreekt in vrijwel alle andere media.

Een andere slechte Oostenrijker was SS-sergeant Karl Silberbauer, de man die de feitelijk arrestatie van Anne Frank en haar mede-onderduikers aan de Prinsengracht uitvoerde. Hij werd na de oorlog gewoon weer inspecteur bij de Weense politie. De website Findagrave.com noemt nog eens ongeveer 5-600 Oostenrijkse nazi’s in Nederland.

Ik kan alleen maar speculeren waarom Van den Bellen – die een verre Nederlandse voorvader heeft – Hitler niet noemde. Omdat die vanaf 1918 in Duitsland verbleef? Maar hij behield nog jarenlang zijn Oostenrijkse paspoort.

Toch maar eens even een mailtje aan VdB sturen.

Overigens vind het nog steeds erg jammer dat de Israëlische president Herzog erbij was. Hij had nog eens het gele lintje van steun aan Joodse gijzelaars van Hamas op. De demonstranten gedroegen zich overigens prima. Mooi dat er mensen uit alle groepen waren, ook zwart.

