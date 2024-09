Eeuwenoud koraal onthult: zeewater nooit zo warm in 600 jaar

Het zeewater in het zuidwesten van de Stille Oceaan heeft de hoogste temperatuur bereikt in zeshonderd jaar. Dat heeft analyse van een koraalkolonie in de Fiji-archipel aangetoond.

De analyse van een honingraatkoraal (Diploastrea heliopora) toont aan dat de temperatuur van het oppervlaktewater in 2022 op z’n warmst was sinds 1370. Volgens de onderzoekers is het bijkomend bewijs voor een “ongekende opwarming” in de westelijke Stille Oceaan.

Het reusachtige koraal in Fiji is van een soort die tot duizenden jaren oud kan worden. Honingraatkoraal registreert ook klimaat- en milieuveranderingen in de chemische samenstelling. Het vormt daarmee een vitaal archief van klimaatschommelingen in de tropen.