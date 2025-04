Een week in de opbouw van het fascisme in de VS

Het afbreken van de rechtsstaat en voorzover van toepassing de verzorgingsstaat “Verenigde Staten van Amerika” gaat voort. Waar het heengaat is duidelijk, wat de tegenkrachten zijn of kunnen worden is nog helemaal de vraag. Redelijkerwijze zou je zeggen: dit kan niet zo lang doorgaan. Alle hulde voor Kirsten Verdel die het dagelijks in kaart brengt, we kunnen steeds maar een selectie geven.

Dag 83:

– Het ministerie van Volksgezondheid ontslaat het volledige team dat armoedegrenzen vaststelt en bepaalt of miljoenen Amerikanen recht hebben op voorzieningen zoals Medicaid, voedselhulp en kinderopvang.

– Het Office of Personnel Management meldt dat benoemingen en salarissen van Schedule C-medewerkers via het Witte Huis moeten lopen. Zo kan het Witte Huis hogere salarissen toekennen aan politiek benoemde ambtenaren buiten de normale regels om.

– Trump verlengt het door Biden ingevoerde sanctiepakket tegen Rusland met een jaar.

– Trump sluit smartphones, computers en andere elektronica uit van zijn wereldwijde heffingen, inclusief voor China. De uitzonderingen komen grote techbedrijven als Apple tegemoet.

Dag 84:

– Trump zegt op social media dat hij zich vereerd voelt dat hij 60 Minutes, CBS en Paramount aanklaagt voor frauduleuze verslaggeving over de verkiezingen en stelt dat ze geen nieuws maken maar ‘politieke instrumenten’ zijn. Hij zegt te hopen dat de Federal Communications Commission boetes eist en licenties intrekt.

– De Trump-regering overweegt om Groenland te kopen en alle Groenlanders hiervoor en jaarlijks bedrag van 10.000 te geven. Dit is ongeveer het equivalent van de jaarlijkse 600 miljoen die Denemarken investeert in het land.

– Justitie-advocaten zeggen dat ze de uitspraak van het Hooggerechtshof over Garcia niet als een verplichting zien om meer te doen dan zijn immigratiestatus aan te passen. In de dagelijkse update aan rechter Xinis die ze moeten geven over hun pogingen Garcia terug te halen stellen ze dat er ‘geen nieuwe informatie’ is.

Dag 85:

– Trump wil ook Amerikaanse staatsburgers naar buitenlandse gevangenissen sturen. Tegen Bukele zegt hij: “Binnenlandse criminelen zijn de volgende, je moet nog zo’n vijf extra gevangenissen bouwen.” Bukele reageert met: “Weet je, om 350 miljoen mensen te bevrijden, moet je er een paar opsluiten.”

– De Trump-regering annuleert het 3,1 miljard dollar kostende programma voor klimaatvriendelijke gewassen dat 141 projecten ondersteunt die klimaatvriendelijke landbouwpraktijken bevorderen.

– De VS voert op 14 juli een importheffing van 21% in op Mexicaanse tomaten vanwege vermeende oneerlijke prijzen.

– De Trump-regering kort Harvard met ruim 2 miljard euro aan subsidies omdat de universiteit weigert gehoor te geven aan eisen zoals het schrappen van diversiteitsprogramma’s, het verbieden van mondkapjes en het doorlichten van onderwijsprogramma’s en afdelingen op antisemitisme.

Dag 86:

– De Trump-regering verleent 47 bedrijven een tijdelijke vrijstelling van regels voor kwik- en luchtvervuiling bij kolencentrales.

– Trump suggereert op social media dat Harvard zijn belastingstatus als non-profit zou moeten verliezen en belast moet worden als politieke entiteit, als de universiteit ‘politieke, ideologische en terroristische invloeden blijft pushen.’

– Grenstsaar Homan stelt dat politici en ambtenaren van ‘sanctuary states’ die onderdak bieden aan mensen zonder verblijfsstatus strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor die hulp. ‘Hold tight on that one, it’s coming,’ zegt hij.

Dag 87:

– De Trump-regering stuurt alle medewerkers van AmeriCorps met administratief verlof. AmeriCorps is een federaal vrijwilligersprogramma waarin burgers zich inzetten voor maatschappelijke taken zoals onderwijs, rampenhulp en armoedebestrijding.

– Het ministerie van Handel ontslaat medewerkers van NOAA opnieuw, direct nadat een tijdelijk gerechtelijk bevel wordt opgeheven, ook al lopen er nog rechtszaken over hun ontslag.

– De Trump-regering overweegt circa 300 Chinese bedrijven van de Amerikaanse beurs te halen als drukmiddel in de handelsoorlog met China.

Dag 88:

– Niet alleen Harvard, maar ook milieuorganisaties en de organisatie Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) dreigen hun belastingvrije status te verliezen, zegt Trump. Hij stelt dat het organisaties zijn die alleen maar bezig zijn met hem aanvallen.

– Trump verlengt de personeelsstop voor civiele werknemers binnen de uitvoerende macht tot 15 juli. De maatregel, die geldt voor de eerste zes maanden van zijn tweede ambtstermijn, verbiedt ook het inhuren van externe krachten om het verbod te omzeilen. Militairen en medewerkers van het Witte Huis zijn uitgezonderd.

– De Verenigde Staten stemmen samen met Rusland, Wit-Rusland, Noord-Korea, Eritrea, Mali, Nicaragua, Niger en Soedan tegen een VN-resolutie waarin Russische agressie tegen Oekraïne wordt veroordeeld.

– Uitgelichte afbeelding: By La Prensa Gráfica – YouTube – View/save archived versions on archive.org and archive.today, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=136127110