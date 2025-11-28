Een stuk begrip voor antizionistische bezetters

“Students for Palestine” hebben woensdagmiddag het Academiegebouw in Leiden bezet. Hier zou de jaarlijkse Cleveringalezing gehouden worden, gedachtenis van de rede van hoogleraar in de rechten Cleveringa vanwege het door de nazi’s geëiste ontslag van joodse hoogleraren van de Leidse universiteit (en andere universiteiten). Opkomen voor joden, daar komt niets van in natuurlijk bij deze stjoedents. Beoogde spreekster en de rector magnificus hebben een Stuk Begrip voor de bezetters. Zo gaat alles zijn antizionistische gang.

Vanwege de demonstratie en bezetting werd de Cleveringa-oratie verplaatst naar de Lorentzzaal in het KOG. Bij de opening van de lezing refereerde rector Hester Bijl daaraan: ‘We zouden vandaag in het Academiegebouw zijn, maar vanwege een onverwachte demonstratie en bezetting door onze studenten van Students for Palestine zitten we nu hier in de Lorentzzaal.

‘De demonstranten willen dat we de banden met Israëlische instellingen verbreken vanwege de vreselijke situatie in Gaza. Ondanks het feit dat we ons hebben moeten verplaatsen, past deze gebeurtenis in de geest van Cleveringa.’

Ook de spreker van de oratie, politicoloog Hélène Landemore, refereerde aan de demonstratie. ‘Mensen protesteren als ze zich niet gehoord voelen en er collectieve actie nodig is. Ik voel me betrokken bij hen en ze waren ook beleefd. Toch ben ik ook blij dat mijn lezing door kan gaan.’