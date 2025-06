Een oude beproefde tramlijn behouden, svp – Amsterdam

Toen het Amsterdamse tramnet werd uitgekleed in 2018 was het verhaal dat men misschien wat meer moest overstappen maar toch sneller op de bestemming zou zijn.

Want ja, het tramstel waarop je moet overstappen staat voor jouw tram op de halte en vertrekt terwijl je uitstapt. Ach, dan wacht je een minuutje of tien, twaalf – o de volgende is wegens personeelsgebrek uitgevallen.

Het uitkleden gaat verder volgend jaar. Het college van B&W vindt Amsterdam weliswaar een wereldstad die nodig tot een miljoen inwoners moet uitgroeien en een veelvoud daarvan als toerist moet herbergen, maar men moet maar lopen of fietsen. Het blijkt dat openbaar vervoer allesbehalve in veilige handen is bij GroenLinks, PvdA en D’66. Lijn 3, jarenlang de langste en drukste tramlijn van de stad (het verdwijnen van enkele ziekenhuizen op de weg heeft die status doen vervallen) stamt uit 1902 en hoort dus bij de oude stad. En Groen’66 wil een jonge bruisende stad.

Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat een petitie tegen dit college zal helpen. Integendeel. Maar bij wijze van demonstratie – en ik ben benieuwd hoeveel Amsterdammers onder onze lezers hebben, gelieve toch te tekenen.

Tram 3 is geschrapt in het nieuwe OV-conceptplan van Gemeente en GVB. Dit roept veel onvrede op bij bewoners. Tram 3 brengt veel ouderen en zieken uit West en Oost rechtstreeks naar Ziekenhuis OLVG Oost. Tram 3 vervoert vele bezoekers van evenementen in Westerpark, Museumplein etc bij drukte.

Wij bewoners van stadsdeel west, oost, OV-reizigers, ouderen, toeristen, mensen met veel bagage etc constateren dat: Tram 3 onmisbaar is voor een logisch gespreid vervoersnetwerk.

een rechtstreekse route biedt voor mensen naar het OLVG Oost en de Dappermarkt, de Albert Cuyp en Noordermarkt.

het steeds drukkere station Amsterdam Centraal ontziet, door mensen naar Sloterdijk en Zuid te leiden.

aansluit bij halte Haarlemmerplein met bus 22 en op halte De Pijp bij de Ferdinand Bol met de Noord-Zuidlijn, dat essentieel is bij storingen. en verzoeken de rechtstreekse verbinding tram 3 van Amsterdam West naar Oost (zonder overstappen!) te behouden.

