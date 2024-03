Een op de vijf rivieren stroomt niet meer op ritme van de seizoenen

Klimaatverandering veroorzaakt drastische veranderingen in de seizoensgebonden stroming van Europese, Amerikaanse en Russische rivieren. Dat houdt risico’s in voor zoetwaterdieren en onze watervoorziening, stelt een studie in Science.

De Universiteit van Leeds analyseerde gegevens van meer dan 10.000 meetstations die de voorbije vijftig jaar waterstanden van rivieren bijhielden. De wetenschappers stelden vast dat bij ongeveer 21 procent van de rivieren de seizoensgebonden stromingspatronen aanzienlijk waren veranderd. De totale hoeveelheid water die jaarlijks door de rivierbedding stroomde was niet veel gewijzigd, maar de pieken en dalen in het debiet doorheen het jaar waren wel anders dan voorheen. – Lees verder bij de bron, IPS

