Eén op de vijf Europese dieren en planten met uitsterven bedreigd

Analyse van bijna 15.000 Europese planten en dieren laat zien dat bijna één op de vijf daarvan met uitsterven bedreigd is. Voor planten (27%) en insecten (27%) is het percentage duidelijk hoger dan voor gewervelde dieren (18%). Intensivering van de landbouw is de belangrijkste aanjager van achteruitgang. Naar verwachting zal de negatieve rol van klimaatverandering de komende jaren sterk toenemen.

Sinds het begin van deze eeuw is van 14.669 Europese dier- en plantensoorten de kans op uitsterven bepaald. Deze gegevens zijn gebundeld in een 19-tal zogeheten Rode Lijsten. Deze week publiceerden onderzoekers van soortenorganisaties uit heel Europa een overzichtsartikel van al die Rode Lijsten, waaruit blijkt dat 2.839 (19 procent) van de onderzochte soorten met uitsterven bedreigd wordt. De studie beslaat een grote diversiteit aan dier- en plantengroepen, variërend van zeevissen tot houtbewonende kevers, en geeft daardoor een goed beeld van hoe het gaat met de Europese biodiversiteit.

