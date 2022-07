Een op de drie Amerikanen bereid de wapens op te nemen tegen de regering

Bijna een op de drie Amerikanen denkt dat het op afzienbare termijn nodig zal zijn de wapens op te nemen tegen de regering. Dat blijkt uit een onderzoek van het Institute of Politics van de universiteit van Chicago.

Dat de VS afkoerst op een nieuwe Burgeroorlog is al een tijd duidelijk, maar de cijfers blijven schokkend. Twee op de drie Republikeinse en onafhankelijke kiezers is ervan overtuigd dat de regering corrupt is. De helft (51%) van de ‘linkse’ (liberal) kiezers denkt er net zo over.

Een kleine 30% van alle kiezers denkt dat het ooit nodig kan zijn de wapens op te nemen tegen de eigen regering. Een mening die gedeeld wordt door 37% van alle vuurwapenbezitters – in overgrote meerderheid knetterrechtse Republikeinen – dus dat belooft nog wat. Ook op dit punt scoren Republikeinse kiezers het beste: zo’n 35% is ervan overtuigd dat het met geweld omver werpen van de overheid een prima idee is. Een op de vijf Democraten heeft daar ook al weinig moeite mee.

De kloof tussen Republikeinen en Democraten wordt overigens met de dag groter. Ruim 70% van de Democratische kiezers denkt dat Republikeinen fascistische klootzakken zijn die hun overtuigingen met geweld op willen leggen aan andersdenkenden. Republikeinen denken op hún beurt dat Democraten communisten zijn die hun denkbeelden…enz.

Een meerderheid (56 procent) zegt er “over het algemeen op te vertrouwen dat verkiezingen eerlijk verlopen en stemmen nauwkeurig worden geteld”. Dat lijkt dan nog mee te vallen, totdat je je realiseert dat Democraten en Republikeinen ook op dat punt in verschillende werelden leven. Vier op de vijf (78%) Democraten zegt er op te vertrouwen dat verkiezingen over het algemeen eerlijk verlopen. Van de mensen die in 2020 op Trump stemden, is echter slechts 31% die mening toegedaan. Mocht Trump in 2024 meedoen aan de presidentsverkiezingen en opnieuw verliezen, dan zijn de rapen gaar.

Meer bij The Hill. Onderzoek hier.

Uitgelichte afbeelding: By The White House from Washington, DC – President Trump and the First Lady in El Paso, Texas, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81113495