Een onderbelichte truc van Trump die er voor zorgt dat Amerika in permanente noodtoestand leeft

In zijn eerste honderd dagen als president heeft Trump al acht keer de nationale noodtoestand uitgeroepen. Bijvoorbeeld vanwege een vermeende energiecrisis -terwijl de VS recordhoeveelheden olie en gas produceert. Of vanwege een economische crisis door handelstekorten die al decennia bestaan. Of vanwege een ‘invasie’ van migranten aan de zuidgrens. Elke keer dat hij zo’n verklaring aflegt, activeert hij tientallen buitengewone bevoegdheden waarmee hij het Congres kan omzeilen en per decreet kan regeren. Die bevoegdheden gebruikt hij om iets veel fundamentelers te realiseren: de opbouw van een parallel machtssysteem dat de Amerikaanse grondwet buiten spel kan zetten.

Terwijl de media vooral focusten op Trumps eerste grote wetgevingssucces -zijn ‘One Big Beautiful Bill Act’- gebeurde er op dezelfde dag iets minstens zo ingrijpends. Een interne memo van het ministerie van Justitie lekte uit, waarin werd voorgesteld bestaande denaturalisatiewetten breder in te zetten. Niet alleen tegen terroristen of oorlogsmisdadigers waar die voor bedoeld waren, maar tegen iedereen die een ‘bedreiging voor de nationale veiligheid’ vormt. Onder het mom van nationale veiligheid besloot Trump bijvoorbeeld sociale media van immigranten door te gaan lichten en advocatenkantoren te bestraffen.

– Lees verder bij Kirsten Verdel

– Uitgelichte afbeelding: Door The White House – https://x.com/WhiteHouse/status/1940162989375578293, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=169050817