Een no-fly-zone nu het nog zin heeft!

Kameraden, het is klip en klaar, er is een nieuwe Hitler opgestaan. En de leiders van het Westen vormen een treurig stel Chamberlains. De Oekraïne wordt prijsgegeven aan een barbaar. Het Oekraïense volk wordt kapot gemaakt. En de NAVO die eindelijk iets goeds kan doen, kijkt werkeloos toe. Zelfs een humanitaire no-fly-zone is teveel gevraagd. De enige les lijkt: meer geld voor defensie. Zonde van elke cent. Als het nodig is wordt er niks mee gedaan. Poetin en de wapenhandelaren wrijven zich in de handen. En ondertussen wordt de Oekraïne vernietigd. Beschamend.

Het begon al gelijk begin dit jaar. De Amerikanen riepen dat de Russen op het punt stonden de Oekraïne binnen te vallen. Nu zeggen militaire analisten: de Amerikanen hebben gelijk gekregen. Ja, maar wel pas twee maanden later. Nu blijkt dat Poetin er tóen al driftig op los loog. Hij verklaarde de Amerikaanse voorspellingen tot hysterie, zou zijn troepen slechts verzamelen voor een oefening én zou de soevereiniteit van de Oekraïne, conform het Verdrag van Minsk, respecteren. Niets van dat al. Om zijn Chinese vrienden te plezieren schortte hij zijn invasie weliswaar op tot na de Olympische Winterspelen, maar op 24 februari 2022 startte hij zijn “militaire operatie” tegen een natie en een volk. Tegen mensen. Heel veel mensen.

De Amerikanen deden niet alleen voorbarige voorspellingen, ze riepen vanaf het begin van de daken dat ze zich niet militair zouden inmengen. Oekraïne was immers geen lid van de NAVO. Toen de Engelsen twee weken later ook begonnen te roepen dat de Russen elk moment konden aanvallen, was hún voornaamste verklaring eveneens dat ze niet militair betrokken wilden worden. Daarna vielen de overige 28 NAVO-landen over elkaar heen om te benadrukken dat ze militair afzijdig zouden blijven. Op een afstandje leek het wel op een vrijbrief voor Poetin om zijn niet-zo-goddelijke gang te gaan. Toen nogal vage sanctie-plannen konden de invasie in ieder geval niet afwenden.

In het verleden hield niets de NAVO-partners tegen om ‘zich ergens mee te bemoeien’. Vraag maar aan de mensen in Vietnam, Spanje, Israël, Zuid Afrika, Chili en Nicaragua. Geen NAVO-lid, het zou wat. Volgens Rutte is de Oekraïne wél een lid van de Europese familie. Maar dan kennelijk een oom of tante die je op je deurdrempel laat doodbloeden! En oh, wat een dappere, vrijheidslievende strijders zijn die Oekraïners opeens. Die verdienen onze steun! Maar niet te veel. Ja, ja, Zelenski zou de Nobelprijs voor de Vrede verdienen! Postuum?

Om nog iets te redden van wat er te redden valt, is een no-fly-zone boven Oekraïne wel het minste wat het Westen kan doen. Maar wat mij betreft mag er ook worden overgegaan tot het wegvagen van de kolonne rond Kiev. Voordat die stad in puin wordt gelegd. De NAVO kan dat. Zielig voor de Russische soldaten? Ze horen daar niet! Nou, vooruit, ze krijgen een dag om zich terug te trekken. Maar het is de vraag of ze dat lukt. Wat een prutsers. Ondanks een overweldigende overmacht hebben ze nog bijna niks klaar gespeeld. Volkenrechtelijk is er niks mis met zo’n actie. De wettige regering van de Oekraïne vraagt er om en het Russische leger is daar NIET op uitnodiging. Dat heeft daar niks te zoeken.

Sommigen spreken over een oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Oh ja? Is er al één bom op Moskou gevallen dan? Het is een smerige veroveringsoorlog van Opperprutser Poetin. Het verloop van de inval, het verzet in Rusland zelf en de internationale reacties bewijzen dat hij een prutser is. “Oef, alweer een verkeerde inschatting gemaakt.” Helaas is Poetin ook gevaarlijk en misschien wel gek. Misschien wel gek genoeg om almaar verder te escaleren. In ieder geval dreigt hij met zijn kernwapens. Hij chanteert daarmee de hele wereld. En het Westen láát zich chanteren.

Als het lukt om de Oekraïne te vernietigen, wat staat ons daarna te wachten. Waarschijnlijk eerst even niets, omdat zijn prutsleger tijd nodig heeft om te herstellen van de onverwachte klappen die het heeft gekregen. En dan? Moldavië? Finland? Finland is ook heel geschikt om als neutrale bufferstaat te hebben, met een gezamenlijke grens van 1300 kilometer. En Finland overweegt potdorie al om zich bij de NAVO aan te sluiten. Dat zal voor Poetin toch niet echt acceptabel zijn.

Blijven de leiders van het Westen net zo lang bukken tot een oorlog met Rusland echt niet meer is te voorkomen? Bijvoorbeeld omdat hij de neutralisering van wél bij de NAVO aangesloten landen eist, zoals de Baltische staten of Polen? Dat is rijkelijk laat. Daarom moet nu al niet meer in de atoomchantage worden getrapt. Want, de Russische elite is wel rijk, maar niet gek. Misschien is Poetin bereid tot het uiterste te gaan, maar dat kan niet de weg zijn van zijn entourage. We moeten de Russische elite en een groot deel van het Russische volk een stevige reden geven om hun Opperprutser af te zetten.

Nu ingrijpen dus. Een no-fly-zone op zijn minst en als de kolonne rond Kiev gaat schieten, die kolonne een ultimatum stellen. Wegwezen op straffe van wegvaging. Het zou me niets verbazen als de meeste Russische soldaten blij zouden zijn met zo’n ultimatum. Naar huis in plaats van te moorden en zelf kanonnenvoer te worden.

Wapenuitgaven in dollars in 2020:

Amerika $ 766.600.000.000

Groot Brittannië $ 58.500.000.000

Frankrijk $ 51.600.000.000

Rusland $ 66.800.000.000