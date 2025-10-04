Een lied voor St. Franciscus

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort en menig bloem is onverhoopt verdord; verhef u niet op jongzijn en op glans, de knop valt af, eer zij geopend wordt.

Gekleed als Portugese volkszanger – maar dat is João María Carvalho natuurlijk ook – zingt hij voor het St. Pietersplein een eigen toonzetting van Laudato sí, een aparte liedbewerking van het Zonnelied van St. Franciscus, wiens naamdag het vandaag is. De dag is voor iets anders beoogd dan een heerlijk blikje met vis en tonijn voor Minette.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Ok Nee Privacy policy