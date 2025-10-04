Gekleed als Portugese volkszanger – maar dat is João María Carvalho natuurlijk ook – zingt hij voor het St. Pietersplein een eigen toonzetting van Laudato sí, een aparte liedbewerking van het Zonnelied van St. Franciscus, wiens naamdag het vandaag is.
Een lied voor St. Franciscus
