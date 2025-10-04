Een lied voor St. Franciscus

Arnold J. van der Kluft

Gekleed als Portugese volkszanger – maar dat is João María Carvalho natuurlijk ook – zingt hij voor het St. Pietersplein een eigen toonzetting van Laudato sí, een aparte liedbewerking van het Zonnelied van St. Franciscus, wiens naamdag het vandaag is.
De dag is voor iets anders beoogd dan een heerlijk blikje met vis en tonijn voor Minette.

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort
en menig bloem is onverhoopt verdord;
verhef u niet op jongzijn en op glans,
de knop valt af, eer zij geopend wordt.

(J.H. Leopold)