Een beetje zielig lopen doen

Natuurlijk, ik ben niet onpartijdig – wie onpartijdig is kiest tenslotte ook partij, voor de macht.

Het was weer een mens- en democratie-onterende vertoning gisteren, het spoeddebat op verzoek van Wilders, dat geheel conform de verwachting – noem mij helderziend! – vastliep in verveling en niksigheid, en aanblijven van de omhooggepromoveerde corpspik Wopke H.

Want een fatsoenlijk mens / een fatsoenlijke partij stemt nu eenmaal niet mee met de obligate motie van wantrouwen van Wilders. We weten nu dan ook zeker waar de SP (wordt de afkorting ooit nog voluit uitgesproken?) staat.

De enigen die Hoekstra als de mislukkeling die hij is aanvielen waren Klaver, ere wie ere toekomt, en Ouwehand.

De laatste had echt een glansrol.

Voorlopig alleen als tweets te vertonen.

Bijzondere tijden. De fractievoorzitter van de @PartijvdDieren die door het vuur gaat voor de VVD @MinisterNenS. Zo doe je dat, Rutte en Wopstra! #politiekevuiligheid pic.twitter.com/CufdKmyNZj — Paul Blom (@paulblom) August 23, 2022